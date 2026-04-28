Budhaditya Rajayoga: బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. మే చివరి నుంచి ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

Budhaditya Rajayoga Effect On Zodiac Telugu: ఈ ఏడాదిలోని ఏప్రిల్ నెల చివరి వారికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీని బుధుడు లాంటి గ్రహం కదలికలు జరపబోతోంది. దీని కారణంగా మొత్తం 12 రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ గ్రమం తెలివితేటలకు, వ్యాపారంతో పాటు ఆనందానికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తుంది. అయితే, ఈ ఏప్రిల్ చివరి వారంలో మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ముఖ్యంగా మేష రాశిలో బుధుడితో పాటు సూర్యగ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా బుధాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగానే అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో పదన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశువారి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బుధుడి ప్రభావంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మకర రాశి:
బుధ గ్రహ సంచారం ప్రభావంతో ఎక్కువగా మరక రాశివారు ప్రభావితమవుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అదృష్టం కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే అప్పుల నుంచి కూడా బయటపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ఆస్తి సంబంధిత కేసుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మీకు ఆస్తుల్లో లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా సులభంగా కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే పెద్ద మొత్తంలో వీరికి ఉద్యోగాల పరంగా ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో స్నేహితుల నుంచి కూడా సహాయం కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు మీకు అండగా నిలిచి.. అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు.
మేష రాశి:
బుధ గ్రహం సంచారం ప్రభావంతో మేష రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్నవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరు అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు. అలాగే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న విశేషమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు భవిష్యత్కు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా ఖర్చులు చేస్తారు. ఈ సమయంలో ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘాకలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.
మిథున రాశి:
బుధుడితో పాటు సూర్యగ్రహాల కలయిక కారణంగా మిథున రాశివారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే గతంలో చిక్కుకున్న డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద మొత్తంలో ప్రమోషన్స్ కూడా పొందుతారు. కుటుంబంలో సంతోషంతో పాటు శాంతి కూడా నెలకొంటుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. దీని కారణంగా మానసిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook