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Budhaditya Rajayoga Effect: జూన్ 15 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, అదృష్టం మీదే!

Budhaditya Rajayoga in June: జూన్ 15వ తేదీన బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా.. కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:11 AM IST
Budhaditya Rajayoga Effect: జూన్ 15 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, అదృష్టం మీదే!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూన్ 15 నుంచి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, అదృష్టం మీదే!
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