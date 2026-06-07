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Budhaditya Rajayoga: జూన్ 15 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!

Budhaditya Rajayoga Effect: జూన్ 15న ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో.. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా.. అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది.. ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నవారికి పరిష్కారం కూడా దొరకబోతుంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 07, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:15 AM IST
Budhaditya Rajayoga: జూన్ 15 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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