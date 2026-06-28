/జూలైలో బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ఊహించని ధనలాభం!

Budhaditya Rajyoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులతో పాటు కలయికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. గ్రహాల కదలికల వల్ల మానవ జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ సమయంలో వచ్చే నెల జూలై నెలలో శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. నవగ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్యుడు, బుద్ధికారకుడైన బుధుడు ఒకే రాశిలో కలవడం వల్ల అత్యంత పవిత్రమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ముఖ్యంగా ఒక 4 రాశుల వారికి ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఈ సమయంలో అపారమైన ధనలాభంతో పాటు జీవితంలో వారు అనుకున్న పనులు నెరవేరే అవకాశాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ సూర్య-బుధ కలయిక అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రీతిలో లాభాలు కలుగుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ నెలలో సజావుగా సాగిపోతాయి.. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే చాలా మెరుగుపడతాయి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి జూలై నెల ఒక వరంగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సూర్యుడితో పాటు బుధుడి అనుగ్రహం వల్ల మీ ఆలోచనా విధానంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి.. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు.. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి.. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు
సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు కావడం వల్ల.. ఈ రాశి వారికి శక్తివంతమైన యోగం కారణంగా అఖండమైన విజయాలు లభించబోతున్నాయి.. ఆర్థికంగా వీరికి ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. పాత అప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సమాజంలో పెద్దల సపోర్ట్ కూడా సులభంగా లభిస్తుంది. మీరు తీసుకునే సరైన నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కళ నెరవేరుతుంది.
తుల రాశి:
తుల రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం పూర్తిగా సహకరిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మీరు ఏ పని చేపట్టినా అందులో అద్భుతమైన విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి.. బంధం మరింత బలపడుతుంది.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..