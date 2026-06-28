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జూలైలో బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ఊహించని ధనలాభం!

Budhaditya Rajyoga In July: జూలైలో ఈ 4 రాశుల వారికి  బుధాదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:58 AM IST
జూలైలో బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ఊహించని ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూలైలో బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ఊహించని ధనలాభం!
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