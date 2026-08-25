/బుధాదిత్య యోగంతో ఈ 5 రాశుల దశ తిరగబోతోంది.. మీ రాశి ఇందులో ఉందా?

Budhaditya Yoga In August Last Week: ఆగస్టు చివరివారం కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త ఆశలను, పెద్ద పెద్ద మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అనేక గ్రహాలు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఉంది వ్యక్తుల జీవితాల్లో వృత్తి వ్యాపారం ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ జీవితం పరంగా సానుకూలమైన మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ వారం ఐదు రక్షల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది..
ఆగస్టు 24 నుంచి 30 మధ్య సూర్యుడితో పాటు బుధుడు కేతు గ్రహాలు సింహరాశిలోనే ఉండడం.. కుజుడు మిధున రాశిలో.. శుక్రుడు కన్యారాశిలో.. గురుడు కర్కాటక రాశిలో.. శని మీన రాశిలో వక్రగతిలో ఉంటాయి. దీని కారణంగా 12 రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అనుకోని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి..
ఈ వారం సూర్యుడితోపాటు బుధ గ్రహాల కలయిక ఘనంగా ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని మేదస్సుతో పాటు వాక్చాతుర్యం వ్యాపారం నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యానికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. అయితే సూర్యుడని ఆత్మవిశ్వాసం నాయకత్వం గౌరవానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఇలా రెండు గ్రహాలు కారణంగా ఏర్పడిన బుధాదిత్య రాజయోగం మొత్తం అన్ని రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
వృషభ రాశి
ఈవారం వృషభ రాశి వారికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతూ ఉంటాయి. చాలాకాలంగా నేర్చుకున్న ప్రాజెక్టులు ఈ సమయంలో తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో అకస్మాత్తుగా విజయాలు సాధించుతారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు కొత్త బాధ్యతలు పొందడమే కాకుండా.. అనుకోని ధన లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు సాధారణం కంటే చాలా వరకు మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు. అంతేకాకుండా మానసిక ఒత్తిడి కూడా తొలగిపోయి అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు..
కన్యా రాశి
ఈవారం కన్యా రాశి వారికి అనేక విషయాలపరంగా వస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోయే.. అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వివాదాస్పద విషయాల్లో చాలా సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతలతో పాటు గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులమంగా తిరిగి పూర్తి చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా సామాజిక హోదా పెరిగి అద్భుతమైన విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. భవిష్యత్తు ప్రణాళికల కోసం వ్యక్తుల సలహాలను తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
వ్యాపారాల పరంగా ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా పాత సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన మంచి లాభాలు వందనం చేసుకోగలుగుతారు. మీకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించడమే కాకుండా.. పూర్వీకుల ఆస్తులు తప్పకుండా తిరిగి పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు లభించి భవిష్యత్తులో పదోన్నతులకు మార్గం సుగుమవుతుంది.
మకర రాశి
ఈ వారం మకర రాశి వారికి కూడా అనుకున్న ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పాత పెట్టుబడులనుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంలో ఆర్థిక ప్రణాళికలపై పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి శుభవార్తలు వినడమే కాకుండా.. పనుల్లో పై అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు కూడా పొందుతారు. ఏదైనా పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆర్థిక విషయాల్లో శుభసంకేతాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా పెంచుకునేందుకు కొత్త కొత్త మార్గాలను కూడా ఎంచుకునే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే పనుల్లో సామర్థ్యం పెరిగి పాత పెట్టుబడిలో నుంచి భారీ మొత్తంలో విజయాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సంబంధిత సమస్యల నుంచి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే అనుకుంటున్న పనుల్లో దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు..
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