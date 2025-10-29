English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Budhastami: నేడు బుధాష్టమీ.. ఈ రోజున చేసే పూజలతో అష్టలక్ష్మి మీ ఇంట్లోనే..

Budhastami: అష్టమి తిథుల్లో ఎనిమిదోది. శుక్ల పక్షమున గాని, కృష్ణ పక్షమున గాని, బుధవారము నాడు అష్టమితో కలిసి ఉన్న దాన్ని ‘బుధాష్టమి’గా పిలుస్తారు. బుధాష్టమి రోజున చేసే పూజతో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి. ఇంతకీ బుధాష్టమి ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసుకుందాం..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 10:32 AM IST

Budhastami: బుధగ్రహం తెలివికీ, మానసిక ప్రశాంతతకూ, ఆరోగ్యానికీ, ఐశ్వరానికీ, విజయానికీ ప్రతీకగా భావిస్తారు.  అవి మన జీవితంలో సమృద్ధిగా ఉండాలంటే ఈ రోజున బుధగ్రహానికి సంబంధించిన మంత్రం కానీ, నవగ్రహస్తోత్రం కానీ యధాశక్తి జపించడం వలన అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఈ రోజు బుధ గ్రహానికి విశిష్టమైన రోజు. అందుకని ఈ రోజున బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన మంత్రం లేదా స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. బుధ గ్రహానికి అధిదేవత విష్ణుమూర్తి. కాబట్టి బుధగ్రహాన్ని పూజించలేని పక్షంలో ఆయనను విష్ణుమూర్తి అంశగా భావిస్తూ ఆ స్వామిని పూజించినా విశేషమైన ఫలితం అందుకుంటారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బుధాష్టమి నాడు పరమ శివుని పూజకు, అమ్మ పార్వతి దేవి పూజ చేయడం మిక్కిలి శ్ఱేష్టము. ఎవరైతే బుధాష్టమి నాడు ఉపవాసము ఉండి, శివారాధన, పార్వతి దేవి ఆరాధన చేస్తారో, అట్టి వారు మరణానంతరం స్వర్గానికి పోతారట. ఈ బుధాష్టమి వ్రతము చేసే వారు స్వచ్చమైన పుణ్య జీవితమును పొంది తమ జీవితంలో సకాల అభీష్టాలను పొందుతారు. బుదాష్టమి వ్రతమును గుజరాత్,  మహారాష్ట్ర యందును ఎక్కువగా ఆచరిస్తారు.

బుధాష్టమి విశిష్టత..
బుధాష్టమి యొక్క విశిష్టత  విషయానికొస్తే.. బ్రహ్మాండ పురాణము నందు ఉంది. ఈ వ్రతం చేసిన వారికి ప్రస్తుత, పూర్వజన్మ పాపముల నుండి విముక్తి లభిస్తుందట. బుధాష్టమి నాడు శివ పార్వతిల ఆరాధకు మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ వ్రతమాచరించిన వారికి బుధగ్రహ దోషములు నివారింపబడి బుధగ్రహ బాధలనుండి విముక్తి లభించును.

బుధాష్టమి వ్రత విధానము...

ఈ రోజున భక్తులు నవగ్రహాలలో ఒకరైన బుదుడిని ఆరాధించాలి. ఆయన అనుగ్రహమును పొందడానికి ఇదే అనువైన శుభదినం. ఈ వ్రతమునకై బుధ విగ్రహము కానీ, బంగారు, వెండి కాసులో చిత్రీకరీంచిన బుధరూప కాసును కానీ ఉపయోగించి పూజను ఆచరించాలి. బుధుడి ముందు నీటితో నింపిన కలశమును పెట్టి కొబ్బరి బోండమును ప్రతిష్టించాలి. అనంతరం భయ భక్తులచే వివిధ పూజలను చేసి, ఆ నైవేద్య ప్రసాదమును అందరికీ పంచాలి.

ఈ వ్రతము ప్రారంబించినవారు వరుసగా 8 మార్లు ఆచరించవలెను. ఆచరించిన తర్వాత  బుధాష్టమి నాడు నీరు పేదలకు భోజనాలు పెట్టి తమకు తోచిన వస్త్ర దానం చేయవలెను. వారికి నెలకు సరిపడ బియ్యం, నూనె, పప్పులు దానము చేయవలెను. ఈ విధముగా బుధ అష్టమి వ్రతమును చేసిన వారికి వారి సకల దోషములు తొలిగి పుణ్యం లభిస్తుందట.  నరక లోకమునకు పోక శివసాయుజ్యము కానీ వైకుంఠ ప్రాప్తి పొందుతారు. కొందరు ఈ దినమున శివ పార్వతులకు పూజలు కూడా నిర్వహిస్తారు.

