English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Cancer 2026 Horoscope: 2026లో కర్కాటక రాశి వారికి అద్భుత విజయ యోగం.. వీరికి మహారాజుయోగం పట్టినట్లే..

Cancer 2026 Horoscope: 2026లో కర్కాటక రాశి వారికి అద్భుత విజయ యోగం.. వీరికి మహారాజుయోగం పట్టినట్లే..

Karkataka Rasi 2026 To 2027 Telugu Latest News: కర్కాటక రాశి (Cancer) వారికి ఈ 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన ధన యోగం కలగబోతోంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు అన్ని నెరవేరబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 28, 2025, 01:34 PM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి కనక వర్షం..ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు..!
12
Today Horoscope December 28 Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి కనక వర్షం..ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు..!
School Holidays: స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వచ్చే నెల ఏకంగా 11 రోజులు ఎక్స్‌ట్రా సెలవులు..!
5
Telangana school holiday news
School Holidays: స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వచ్చే నెల ఏకంగా 11 రోజులు ఎక్స్‌ట్రా సెలవులు..!
Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
7
Hurun India Rich List
Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
6
School Holiday
Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
Cancer 2026 Horoscope: 2026లో కర్కాటక రాశి వారికి అద్భుత విజయ యోగం.. వీరికి మహారాజుయోగం పట్టినట్లే..

Cancer 2026 Horoscope Telugu: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం కనకముందే చాలామంది తమ రాశి ఫలాల వివరాలను తెలుసుకోవడానికి ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే నేరుగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులను కూడా సంప్రదిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది సింపుల్గా ఆన్లైన్లోనే వారికి సంబంధించిన రాశి ఫలాలను తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ఏడాది మీరు కూడా మీ రాశి ఫలాలను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరం కర్కాటక రాశి వారి వివరాల్లోకి వెళితే.. వీరికి ఈ ఏడాది పట్టిందల్లా బంగారం కాబోతో ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వివిధ రంగాల్లో వీరు విజయాలు సాధించడమే కాకుండా.. అప్పుడప్పుడు చిన్నచిన్న సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే, ఈ ఏడాది మొత్తం కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో? వారు ఏయే ఫలితాలు పొందగలుగుతారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలపరంగా..
ఉద్యోగస్తులకు 2026 సంవత్సరం అత్యంత యోగదాయకమైన సమయమని జ్యోతిష్య పండితులు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ప్రమోషన్లతో కూడిన బదిలీలు, భారీ ఇంక్రిమెంట్లు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని వారన్నారు. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు అర్హతకు తగ్గట్లుగా స్థిరమైన ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఉద్యోగులకు 100% విదేశీ యోగం ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అలాగే వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన జాక్పాట్ లభించబోతోంది. అలాగే పనుల్లో వస్తున్న ఆటంకాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని వారు అన్నారు.

రాజకీయంతో పాటు కళారంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు బిగ్ జాక్పాట్..
రాజకీయ నాయకులకు 2026 సంవత్సరం ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు అధిష్టానం వద్ద అద్భుతమైన గుర్తింపు పొందబోతున్నారు. అలాగే పార్టీలో కీలకమైన పదవులను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఎన్నికల్లో విజయాలు సాధించడమే కాకుండా.. ప్రజల్లో నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కళాకారులకు నూతన సంవత్సరం ఎన్నో అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతోంది. వీరికి ప్రభుత్వం నుంచి అవార్డులతో పాటు రివార్డులు కూడా లభించే యోగం కూడా కనిపిస్తోంది. వీరు ఈ సమయాల్లో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మరెన్నో లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

విద్యార్థులు, రైతులు..
విద్యార్థులకు ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మెడికల్ తో పాటు ఇంజనీరింగ్ రంగాల్లో పోటీ పరీక్షలు రాసే వ్యక్తులకు మంచిర్యాంకులు లభిస్తాయి. కష్టపడి చదువుకునే విద్యార్థులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన విజయాల అందించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా రైతులకు రెండు పంటలు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత అప్పుల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా... అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రైతులకు కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరబోతున్నాయి.

మహిళలు..
కర్కాటక రాశి మహిళలకు కుటుంబంలో గౌరవం ఊహించని స్థాయిలో పెరగబోతోంది. సొంత పేరుతో వీరు తప్పకుండా ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే కొత్తగా పెళ్లయిన మహిళలకు సంతాన ప్రాప్తి కూడా లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరికి పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పెళ్లిళ్లు కానీ యువతులకు ఈ సమయంలో వివాహాలు కూడా నిశ్చయమవుతాయి. కర్కాటక రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం అన్ని బాగున్నప్పటికీ.. నరదృష్టి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి వీరు శని మంగళవారాల్లో తప్పకుండా ఉపవాసాలు పాటించి.. సోమవారం మాత్రం మహా శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేయించడం మంచిది. అలాగే ఈ సమయాల్లో హోం చంద్రశేఖరాయ నమః అనే మంత్రాన్ని పాటించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత రెట్టింపు అవుతుంది.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Karkataka Rasi 20262026 Karkataka RasiKarkataka Rasi 2026 Rashi PhalaluKarkataka Rasi Career 2026

Trending News