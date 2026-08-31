Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /పిల్లలను నాశనం చేసే 4 అలవాట్లు.. తల్లిదండ్రులకు చాణక్యుడి చెప్పే నీతి సూత్రం ఇదే..!

పిల్లలను నాశనం చేసే 4 అలవాట్లు.. తల్లిదండ్రులకు చాణక్యుడి చెప్పే నీతి సూత్రం ఇదే..!

Chanakya Niti For Children: ఆచార్య చాణక్యుడి గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సామాన్య శకం కంటే ముందే ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలు నేటికి ఆచరణీయం. ఆర్ధికపరమైన రాజకీయంగా ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలు.. రాజులు, సామాన్యుల గురించి మాత్రమే కాదు.. పిల్లల గురించి కూడా ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రం తల్లిదండ్రులకు సదా ఆచరణీయం. ఇంతకీ అవేంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:00 AM IST
పిల్లలను నాశనం చేసే 4 అలవాట్లు.. తల్లిదండ్రులకు చాణక్యుడి చెప్పే నీతి సూత్రం ఇదే..!
Image Credit: Chanakya Niti (AI Image/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సెప్టెంబర్ 1 నుండి బుధ-కుజుల అద్భుతం యోగం.. ఈ 4 రాశులపై లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం..
2
3
4
5