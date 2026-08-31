/పిల్లలను నాశనం చేసే 4 అలవాట్లు.. తల్లిదండ్రులకు చాణక్యుడి చెప్పే నీతి సూత్రం ఇదే..!

Chanakya Niti for Parents:పిల్లలు కొంచెం మొండిగా ఉండటం, చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపగించుకోవడం అత్యంత సహజం. అయితే, అది హద్దులు దాటితే, తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా వారిని దారిలో పెట్టాలి. ఆచార్య చాణక్యుడు ప్రపంచ గమనంలో ఆయన గొప్ప ఋషి. తన చాణక్య నీతి గ్రంథంలో, ఆయన జీవితానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను ప్రస్తావించారు. అప్పట్లో ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలు ఇప్పటికీ సదా ఆచరణీయమే. పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను ఆయన పేర్కొన్నారు. బాల్యపు అలవాట్లు భవిష్యత్తులో వారి వ్యక్తిత్వంతో పాటు ప్రవర్తనపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వారి ప్రవర్తనతో పాటు అలవాట్లను నిశితంగా గమనిస్తూ ఉండాలి. పిల్లలు చేసే కొన్ని తప్పులను అసలు ఉపేక్షించకూడదు.
అబద్ధం చెప్పే అలవాటు..
పిల్లలు మొదట్లో చిన్న చిన్న విషయాల గురించి అబద్ధాలు చెబుతుంటారు. ఎవరైన తమను శిక్షిస్తారనో లేదో ఆయా సంఘటనల నుంచి తప్పించుకోవడానికి, పెద్దలు లేదా తల్లిదండ్రుల చేత తిట్లు తినకుండా ఉండటానికి వారు అబద్ధం చెప్పే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు దీనిని అంతగా పట్టించుకోకపోతే.. పిల్లలు తప్పించుకోవడానికి అబద్ధాలు చెప్పడం కొనసాగిస్తారు. అబద్ధం చెప్పడమే కరెక్ట్ అని భావించే అవకాశం ఉంది. ఈ అలవాటు క్రమంగా పెరిగితే, అది వారి వ్యక్తిత్వంలో ఒక భాగంగా మారే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో పిల్లలు చెప్పే మాటలను నమ్మడం కష్టమవుతుంది. అందుకే పిల్లలు అబద్ధం చెప్పినప్పుడు కోపంతో వెంటనే వారిని శిక్షించకూడదు. నిజం చెప్పడం ఎందుకు ముఖ్యమో వారికి నచ్చజెప్పాలి.
మొండితనం, కోపం..
పిల్లలు కొంచెం మొండిగా ఉండటం అత్యంత సహజం. చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపగించుకోవడం నాచురల్. అయితే, అది హద్దులు దాటితే, తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా గమనించాలి. వారు కోరుకున్నది దొరకనప్పుడు ఏడవడం, అరవడం, వస్తువులు విసిరేయడం, పెద్దలతో వాదించడం వంటి ప్రవర్తనను అసలు ఎంరేజ్ చేయకూడదు. పిల్లలు తమ మొండితనం ద్వారా తమ కోరికలను నెరవేర్చుకోగలమనే సంకేతం వాళ్లకు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. కానీ దానిని ఎలా నియంత్రించుకోవాలో వారు అర్థం చేసుకునేలా చేయాలి.
అవమానించడం..
తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు పెద్దల వాళ్లతో పాటు.. ఇంటి పనివారితో లేదా తమకంటే చిన్నవారితో ఎలా మాట్లాడుతున్నారో ఓ కంట గమనిస్తూ ఉండాలి. ఎవరైనా ఒకరిని అవమానించినా లేదా అమర్యాదగా మాట్లాడినా, దానిని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. ఇతరులను గౌరవించడం, మర్యాదగా మాట్లాడటం వారికి నేర్పించాలి. ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకోవడం వంటి మంచి గుణాలను చిన్నతనం నుంచే పిల్లలకు నేర్పించాలి.
అనుమతి లేకుండా ఇతరుల వస్తువులను తీసుకోవడం..
పిల్లలు కొన్నిసార్లు తమ స్నేహితుల పెన్సిళ్లు, బొమ్మలు లేదా ఇతర వస్తువులను అడగకుండా ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి. వాటిని మరుసటి రోజు తిరిగి ఇచ్చేయమని బుద్దిగా చెప్పాలి. ఇతరుల వస్తువులను తీసుకోవడం తప్పు అని పిల్లలకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలడంలో తల్లిదండ్రుల పాత్రే కీలకం. వారికి ఒక వస్తువు ఎంత నచ్చినా, ముందుగా దాని యజమాని అనుమతి తీసుకోవాలని నేర్పించాలి. ఇది మంచి అలవాట్లను పెంపొందించడంలో దోహదపడుతుంది.
బద్ధకం..
పిల్లలు చదువుకోవడం, ఆడుకోవడం, తినడం, నిద్రపోవడం వంటి వారి దైనందిన కార్యకలాపాలను క్రమం తప్పకుండా చేస్తున్నారో లేదో తల్లిదండ్రులు గమనిస్తూ ఉండాలి. ఒక పని చేసి మరొకదానికి వెళ్లడం, ఈ రోజు చేయాల్సిన పనిని రేపు చేద్దామని అనుకోవడం వంటివి క్రమంగా బద్ధకానికి దారితీయవచ్చు. అందువల్ల, చదువుకోవడం, ఆడుకోవడం, తినడం, నిద్రపోవడం వంటి వాటికి సరైన దినచర్య ఉండేలా పిల్లలకు నమ్మకం కలిగించాలి.
పిల్లల పెంపకంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ముఖ్యం..
పిల్లలు చేసే ప్రతి తప్పుకు వారిని శిక్షించడం పరిష్కారం కాదు. ముందుగా, వారు ఆ విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తించారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది తప్పో, ఎందుకు తప్పో మనం ప్రేమతో, సహనంతో వివరించాలి. నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, ఇతరుల పట్ల గౌరవం, బాధ్యత వంటి మంచి గుణాలను చిన్నతనం నుండే నేర్పిస్తే, అవి వారి తర్వాతి జీవితంలో ఉపయోగపడతాయి. వారు సమాజంలో మంచి హోదా, స్థానంతో గౌరవాన్ని పొందుతారు.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా చాణక్య నీతిలోని అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇందులోని మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించి తగిన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకొండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.