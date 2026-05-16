/Chanakya Niti: మనుషుల ప్రవర్తనకు సంబంధించి ఆచార్య చాణక్యుడి అద్భుత సూక్తి..

Chanakya niti : భగవద్గీతల ఓ సూక్తి ఉంది. పుట్టినవాడికి మరణం తప్పదు. మరణించిన వాడికి జన్మం తప్పదు. అనివార్యమైన ఈ విషయం గురించి శోకింప తగదు అని శ్రీకృష్ణుడు .. అర్జునుడికి కురుక్షేత్రం సంగ్రామం జరిగే సమయంలో గీతోపదేశం చేశాడు. ముఖ్యంగా మానవుడు తన కర్మల నుంచి తప్పించుకో జాలడు. ముఖ్యంగా చాణక్యుడు మంచి చెడు పనులు ఒక వ్యక్తి యొక్క విధిని ఎలా నిర్ణయిస్తాయనే దాని గురించి వివరంగా చెప్పారు.
మనిషి ఒంటరిగా పుడతాడు, ఒంటరిగానే మరణిస్తాడు. అతను తన కర్మ యొక్క మంచి చెడు ఫలితాలను ఒంటరిగానే అనుభవిస్తాడు. తను ఒంటరిగానే నరకానికి లేదా పరమపదానికి వెళ్తాడని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన అతిపెద్ద నీతి సూత్రం.
సూక్తి అర్థం..
ఇక్కడ చాణక్యుని ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తి తన ప్రవర్తన, చర్యలకు - అవి మంచివైనా చెడ్డవైనా - పూర్తిగా తానే బాధ్యుడు. అతని కర్మ (అతను ఏమి చేస్తాడు) అతను చనిపోయాకా నరకానికి వెళ్తాడా లేదా స్వర్గానికి వెళ్తాడా అని నిర్ణయిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి తన కర్మల ఫలితాలను - అవి మంచివైనా, చెడ్డవైనా - ఎలా అనుభవిస్తాడనే వాస్తవాన్ని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది.
ఎవరికి ఎలాంటి గతి పడుతుందో వారి కర్మలే నిర్ణయిస్తాయి. అది వారికి స్వర్గ సుఖాన్నిస్తుందో లేక నరకాగ్నిని మిగిస్తుందో వారి చర్యలను బట్టి ఉంటుంది..
చాణక్యుడు ఎవరు?
కౌటిల్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు అనే పేర్లతో కూడా పిలువబడే చాణక్యుడు, ప్రాచీన భారతీయ రాజకీయ-ఆర్థిక గ్రంథమైన అర్థశాస్త్ర పితామహుడు. ఈ గ్రంథం రాజకీయాలు, ఆర్థిక విధానం, సైనిక వ్యూహాలతో పాటు మనిషి నడవడికిను వివరిస్తుంది. అనేక కథనాల ప్రకారం.. చంద్రగుప్తుడిని మౌర్య సామ్రాజ్యాధిపతిని చేయడంలో ఈయన పాత్ర ఎనలేనిది.
ఆధునిక కాలంలో, చాణక్యుడు చెప్పిన ఎన్నో నీతి సూత్రాలు ప్రజలు సదా ఆచరణీయంగా ఉన్నాయి. చాణక్య నీతి అనేది చాణక్యుడు రచించిన నీతిశాస్త్ర గ్రంథం. జీవితాన్ని విజయవంతంగా ఆనందమయంగా మార్చుకోవడానికి సరైన సూచనలు అందించారు.
చాణక్యుని ఆధారంగా భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో పలు చిత్రాలు, ధారావాహికలు కూడా వచ్చాయి...
చాణక్యుడు, చంద్రగుప్తుని కథతో 1977లో ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో 'చాణక్య చంద్రగుప్త' అనే సినిమా తెరకెక్కింది. ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు టైటిల్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఏఎన్నాఆర్ చాణక్య పాత్రను పోషించగా, ఎన్.టి. రామారావు చంద్రగుప్తుడిగా నటించారు.
1991 నాటి 'చాణక్య' అనే టీవీ ధారావాహికలో, చంద్రప్రకాష్ ద్వివేది టైటిల్ రోల్లో అలరించారు.
2011లో, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు, చాణక్యుల జీవితం ఆధారంగా 'చంద్రగుప్త మౌర్య' అనే టీవీ ధారావాహిక వచ్చింది.
2015లో, చంద్రగుప్తుని కుమారుడైన బిందుసారుడు, అశోకుడి పాలన కాలానికి సంబంధించిన చాణక్యుని పాత్రను కలిగి ఉన్న 'చక్రవర్తిన్ అశోక సామ్రాట్' అనే టీవీ నాటకం తెరకెక్కింది.
2017–2018 మధ్య వచ్చిన చారిత్రక ధారావాహిక 'పోరస్'లో, చేతన్ పండిట్, తరుణ్ ఖన్నా చాణక్య పాత్రలో నటించారు.
2018–2019 మధ్య వచ్చిన చారిత్రక నాటక ధారావాహిక 'చంద్రగుప్త మౌర్య'లో, తరుణ్ ఖన్నా చాణక్య పాత్రలో ఒదిగిపోయారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.