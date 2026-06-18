/Chanakya Niti: ఈ ప్రదేశాల్లో ధనలక్ష్మీ సదా కొలువై ఉంటుంది.. ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప సూక్తి ఇదే..!!

Maa Laxmi Devi Blessings for These People: హిందూ గ్రంథాలలో, లక్ష్మీదేవిని చంచల స్వభావం కలదిగా మన పురాణాలు వర్ణించాయి. "చంచల" అంటే ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండనిది అని అర్థం. వాతావరణం, ప్రవర్తన, శక్తి అనుకూలంగా ఉన్న చోట లక్ష్మీదేవి నివసిస్తుందని చెప్పబడింది. ప్రతి వ్యక్తి తమపై లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటారు. దీని కోసం వివిధ మార్గాలను అనుసరిస్తారు. ఆచార్య చాణక్యుడు తన గ్రంథమైన నీతి శాస్త్రంలో లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ కొలువై ఉంటుందో సవివరంగా చెప్పుకొచ్చారు.
ఎక్కడ మూర్ఖులను పూజించరో.. అక్కడ ధాన్యం సమృద్ధిగా నిల్వ ఉంటుందట.
ఎక్కడ మూర్ఖులను పూజింపబడరో..ఎక్కడ ధాన్యం సమృద్ధిగా నిల్వ ఉంటుందో.. ఎక్కడ భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు, తగాదాలు ఉండవో, అటువంటి ప్రదేశంలోనే లక్ష్మీదేవి స్వయంగా వచ్చి కొలువై ఉంటుందని ఆచార్య చాణక్యుడు స్వయంగా చెప్పారు.
ఒక వ్యక్తి ఎక్కడ నివసించకూడదు.. ఏ ప్రదేశాలను వెంటనే విడిచిపెట్టాలి..?
ఆచార్య చాణక్యుడు నమ్మేదేమిటంటే, అవివేకుల కంటే జ్ఞానవంతులైన, సద్గుణవంతులైన వ్యక్తులను గౌరవించేవారు. తమ ధాన్యాగారాలలో లేదా ఇళ్లలో ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకునేవారు. ఎటువంటి విభేదాలు, కలహాలు లేని ఇంట్లో నివసించే వారి సంపద, ఐశ్వర్యం వాటంతట అవే వృద్ధి చెందుతాయి.
ఆచార్య చాణక్యుని ప్రకారం.. లక్ష్మీదేవి స్వభావం ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండటం కాదు. కానీ ఆమె ప్రవేశించిన ఇంటిని ఇష్టపూర్వకంగా విడిచిపెట్టదు. పవిత్రత, సత్ప్రవర్తన, సత్కర్మలు ఉన్నచోట లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది. ప్రేమ, సోమరితనానికి తావులేని, పెద్దల పట్ల గౌరవం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలలో లక్ష్మీదేవి సదా కొలువై ఉంటుందట.
లక్ష్మీదేవి నివసించని ప్రదేశాలు: పరిశుభ్రతను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసే చోట.. ప్రజలు మురికి బట్టలు ధరించే చోట లక్ష్మీదేవి నివసించదు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలంటే, ఇంటి పరిశుభ్రతతో పాటు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను కూడా పాటించాలి.
చాణక్య నీతి ప్రకారం, అవసరానికి మించి తినేవారిలో లక్ష్మీదేవి నివసించదట. సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేవని, సూర్యాస్తమయం సమయానికి నిద్రపోయే వాళ్ల ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి ఉండదట.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా చాణక్య నీతిలోని అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇందులోని మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించి తగిన నిర్ణయం తీసుకొండి.
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