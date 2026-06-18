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Chanakya Niti: ఈ ప్రదేశాల్లో ధనలక్ష్మీ సదా కొలువై ఉంటుంది.. ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప సూక్తి ఇదే..!!

Chanakya Niti For Money: లక్ష్మీదేవిని "చంచల" అని పిలుస్తారు.  అంటే డబ్బుకు  శాశ్వత నివాసం లేదు. ఆచార్య చాణక్యుడు ఒక శ్లోకం ద్వారా లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ నివసిస్తుందో తన  చాణక్య నీతిలో  వివరించారు. ఇంతకీ మన ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ ఉండాలంటే ఏమి చేయాలో చెప్పారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:05 AM IST
Chanakya Niti: ఈ ప్రదేశాల్లో ధనలక్ష్మీ సదా కొలువై ఉంటుంది.. ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప సూక్తి ఇదే..!!
Image Credit: Chanakya niti For Money (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఈ ప్రదేశాల్లో ధనలక్ష్మీ సదా కొలువై ఉంటుంది..ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప సూక్తి.
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