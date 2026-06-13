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Chanakya Niti: డబ్బు పొదుపు విషయంలో ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప నీతి సూత్రాలు ఇవే.. ప్రతి ఒక్కరు పాటించాల్సిందే..!!

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రాలు  అప్పటికీ.. ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఆచరించదగినవి. అందులో ఆయన డబ్బు విలువతో పాటు సంసాంరంలో పాటించాల్సిన కొన్ని విలువైన   విషయాలను ప్రస్తావించారు. అవి పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు. ఇంతకీ ఆయన చెప్పిన ఆర్ధిక నీతి సూత్రాల విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:41 AM IST
Chanakya Niti: డబ్బు పొదుపు విషయంలో ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప నీతి సూత్రాలు ఇవే.. ప్రతి ఒక్కరు పాటించాల్సిందే..!!
Image Credit: Acharya Chanakya (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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డబ్బు పొదుపు విషయంలో ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప నీతి సూత్రాలు ఇవే..
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