English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Chanakya Niti: జీవితంలో వీరిని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.. ఆడవాళ్ల విషయంలో చాణక్యుడు చెప్పిన అద్భుత నీతి సూత్రం ఇదే..

Chanakya Niti: జీవితంలో వీరిని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.. ఆడవాళ్ల విషయంలో చాణక్యుడు చెప్పిన అద్భుత నీతి సూత్రం ఇదే..

Chanakya Niti: కొన్ని వందల యేళ్ల క్రితమే ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రాలు నేటికి ఆచరించదగినవి. ఈయన చెప్పిన ఓ నీతి సూత్రం విషయానికొస్తే.. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదని చాణక్య నీతి  మనకు తెలుపుతుంది. విశ్వాసం, ప్రవర్తన ద్వారా ఎదుటి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనాల వేయగలిగాలి. ఆచార్య చాణక్యుడు జీవితంలో వీరిని అసలు గుడ్డిగా నమ్మకూడదని చాణక్యుడు చెప్పారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 27, 2026, 06:35 AM IST

Trending Photos

Gold: మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!
6
Fake gold
Gold: మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!
Star Hero: చిప్స్ ప్యాకెట్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌కూ కూడా పనికిరాడని ఆ తెలుగు స్టార్ హీరోను తోసేశారంట!
5
Naveen Polishetty
Star Hero: చిప్స్ ప్యాకెట్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌కూ కూడా పనికిరాడని ఆ తెలుగు స్టార్ హీరోను తోసేశారంట!
Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..
5
Andhra Pradesh
Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..
Star Hero: భార్య దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని జీవిస్తా అని ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో..
6
Anil Kapoor shocking comments
Star Hero: భార్య దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని జీవిస్తా అని ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో..
Chanakya Niti: జీవితంలో వీరిని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.. ఆడవాళ్ల విషయంలో చాణక్యుడు చెప్పిన అద్భుత నీతి సూత్రం ఇదే..

Chanakya Niti For Women: చాణక్య నీతిలో ఆచార్య చాణక్య జీవిత ఆచరణాత్మక నియమాలను చాలా స్పష్టంగా కఠినంగా నిర్దేశించాడు. గోర్లు, కొమ్ములు ఉన్న జంతువులను, ఆయుధాలు ధరించేవారిని స్త్రీలను,  రాజ కుటుంబ సభ్యులను ఎప్పుడూ పూర్తిగా నమ్మకూడదని చెప్పారు.  కొంతమంది వ్యక్తులు లేదా పరిస్థితులు స్వాభావికంగా అనూహ్యమైనవి ప్రమాదకరమైనవి కావచ్చని  చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మూడు ప్రధాన వర్గాలలో చాణక్య ఏ రకమైన వ్యక్తుల నుండి దూరం పాటించమని సలహా ఇచ్చాడో వివరంగా చూద్దాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

గోర్లు,  కొమ్ములున్న జీవులకు దూరంగా ఉండాలని చాణక్యుడు చెప్పారు. గోర్లు, కొమ్ములనేవి అడవి లేదా ప్రమాదకరమైన జీవులను సూచిస్తుంది. గోళ్లు అంటే సింహం, పులి, చిరుతపులి, కొమ్ములు ఎద్దు, గేదె, జింక కలిగిన జీవులు సహజంగానే హింసాత్మకమైనవి. వాటిని నమ్మడం అంటే తమను తాము ప్రమాదంలో పడేసుకోవడమే అని చెప్పారు.  సహజంగానే హింసాత్మకంగా లేదా అనూహ్యంగా ఉండే వారి నుండి దూరం పాటించమని  చెప్పారు. అలాంటి వ్యక్తులు చిన్న విషయాలకే కోపంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. వారు మిమ్మల్ని మోసం చేయవచ్చు. జీవితంలో అలాంటి వ్యక్తులతో భావోద్వేగపరంగా లేదా ఆర్థికంగా సంబంధంలోకి వచ్చే ముందు, వారి స్వభావాన్ని పూర్తిగా అంచనా వేయడం ముఖ్యం.

ఆయుధాలు ధరించే వారని నమ్మకూడదని చెప్పారు. అధికారం, ప్రభావం లేదా కోపాన్ని కలిగి ఉన్నవారికి ఇది ప్రతీక.  అవసరమైనప్పుడు అలాంటి వ్యక్తులు ఆలోచించకుండా హింస లేదా మోసాన్ని ఆశ్రయించవచ్చు. చాణక్యుడు వారిని ఎప్పుడూ పూర్తిగా నమ్మవద్దని సలహా ఇస్తాడు. నేటి కాలంలో, అధికారం, రాజకీయ  ప్రభావంపై ఆధారపడే వారికి ఇది వర్తిస్తుంది. అలాంటి వారికి దూరాన్ని కొనసాగించమని చెప్పారు.  అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే పరిమిత సంబంధాలను కొనసాగించండని చెప్పారు. 

చాణక్యుడి మూడవ సలహా మహిళలు,  రాజ కుటుంబాల దూరంగా ఉండమని సలహా ఇచ్చాడు. దీని అర్థం స్త్రీలను ఎప్పుడూ విశ్వసించకూడదని కాదు.  వారిని గుడ్డిగా విశ్వసించకూడదని మాత్రమే చెబుతున్న మాట.  స్త్రీలు భావోద్వేగపరంగా, రహస్యంగా అనూహ్య నిర్ణయాలు తీసుకోగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా, రాజ కుటుంబాలు లేదా ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు తమ స్వార్థపూరిత కారణాల వల్ల ఎవరినైనా మోసం చేయవచ్చు. వారితో సంబంధాలు ఆచరణాత్మకంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చాణక్య సలహా ఇచ్చాడు. పూర్తి విశ్వాసం ఉంచే ముందు, వారి స్వభావాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. 

జీవితంలో చాణక్య నీతి యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనం జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించకూడదని ఈ శ్లోకం మనకు బోధిస్తుంది. విశ్వాసాన్ని క్రమంగా మరియు వారి ప్రవర్తనను గమనించడం ద్వారా నిర్మించాలి. శత్రుత్వాన్ని పెంపొందించకుండా, మనల్ని జాగ్రత్తగా, జ్ఞానవంతులుగా చేయడమే చాణక్యుడి లక్ష్యం. ఈ సూత్రం నేడు వ్యాపారం, సంబంధాలు, స్నేహాలలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. జీవితంలో ద్రోహం, నష్టం లేదా మానసిక వేదనను నివారించడానికి అవసరమైన చోట దూరం పాటించండి.

గమనిక.. ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ న్యూస్ నిర్ధారించడం లేదు. వివరణాత్మక,  మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chanakya NitiChanakya Niti on MoneyChanakya Niti On Husband WifeChanakya Niti for lifechanakya niti for woman

Trending News