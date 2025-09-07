English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lunar Eclipse 2025: దయచేసి ఈ రోజు సిజేరియన్లు వద్దు.!. వైద్యులపై గర్భిణుల ఒత్తిడి.!. ఆశ్చర్యపోతున్న వైద్యులు..

Chandra grahan Effect:  చాలా ఆస్పత్రులలో ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు, వారి బంధువులు ఈ రోజున దయచేసి  డెలీవరీ వద్దని కూడా డాక్టర్లపై ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తున్నారు. దీంతో టెక్నాలజీ ఇంతగా డెవ్ లప్ మెంట్ అవుతున్న వేళ..ఈ నమ్మకాలేంటని వైద్యులు సైతం ఆశ్యర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:28 PM IST
  • దేశ వ్యాప్తంగా చంద్ర గ్రహణంపై చర్చ..
  • ప్రెగ్నెంట్ మహిళల కొత్త డిమాండ్..

Lunar Eclipse 2025: దయచేసి ఈ రోజు సిజేరియన్లు వద్దు.!. వైద్యులపై గర్భిణుల ఒత్తిడి.!. ఆశ్చర్యపోతున్న వైద్యులు..

Chandra graham 2025 pregnant womens postponed their deliveries: ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా చంద్ర గ్రహణం గురించి చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన ఆలయాలు కూడా మూసివేశారు. అంతే కాకుండా.. చాలా మంది మధ్యాహ్నం 1 గంటల లోపు తినేయాలని పండితులు ఇప్పటికే సూచనలు చేశారు. మరోవైపు ఆహర పదార్థాల మీద దర్భల్ని కూడా వేసి గ్రహణ  కిరణాలు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

ఈ క్రమంలో చాలా మంది మహిళలు , నిండుగర్భిణీలు సైతం ఈ రోజు తమకు డెలీవరీ వద్దని వైద్యుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు మినహా.. చాలా మంది  ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు సైతం.. ఒక్కరోజు తాము ఈ నొప్పిని భరిస్తామని, దయచేసి ఈరోజు డెలీవరికి తేదీ ఇచ్చిన వారు.. మరోక రోజు పోస్ట్ పాన్ చేయాలని బంధువులు, గర్భీణీలు డాక్టర్ల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు.  

దీంతో ప్రస్తుతం  చాలా మంది వైద్యులు ఈ ప్రతిపాదనతో చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనౌతున్నారు. టెక్నాలజీ ఇంతగా ముందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో ఈ విధంగా గ్రహణం నమ్మకాలేందని వాదిస్తున్నారు. పొరపాటున కడుపులో ఉన్న పిల్లలకుఈ మూఢ నమ్మకాలతో డెలీవరి ఆలస్యం అయితే ఏంచేస్తారంటూ కూడా వారితో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

అయిన కూడా చాలా మంది తమ నమ్మకాల్ని , ఆచారాలవైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీంతో చాలా వరకు చిల్డ్రన్స్ ఆస్పత్రులు, గైనిక్ వార్డులు కూడా పెషెంట్ లు లేకపోవడంతో వెలవెల పోతున్నాయి.

Read more: Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..

అంతే కాకుండా గ్రహణం సమయంలో ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఒకవేళ ఈరోజు డెలీవరీ చేస్తే ఆ పుట్టబోయే బిడ్డమీద గ్రహణ కిరణాల చెడు ప్రభావం ఉంటుందని చాలా మంది భావిస్తారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం గర్భిణీ మహిళల డిమాండ్ వార్తలలో నిలిచింది. మరోవైపు.. ఈ రోజు రాత్రి 9. 58 నిముషాల నుంచి 1.28 నిమిషాల వరకు రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడబోతుంది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chandra graham 2025pregnant womensLunar Eclipse 2025Pregnant LadiesChandra grahan Effect

