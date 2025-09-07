Lunar Eclipse 2025: దయచేసి ఈ రోజు సిజేరియన్లు వద్దు.!. వైద్యులపై గర్భిణుల ఒత్తిడి.!. ఆశ్చర్యపోతున్న వైద్యులు..

Chandra graham 2025 pregnant womens postponed their deliveries: ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా చంద్ర గ్రహణం గురించి చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన ఆలయాలు కూడా మూసివేశారు. అంతే కాకుండా.. చాలా మంది మధ్యాహ్నం 1 గంటల లోపు తినేయాలని పండితులు ఇప్పటికే సూచనలు చేశారు. మరోవైపు ఆహర పదార్థాల మీద దర్భల్ని కూడా వేసి గ్రహణ కిరణాలు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో చాలా మంది మహిళలు , నిండుగర్భిణీలు సైతం ఈ రోజు తమకు డెలీవరీ వద్దని వైద్యుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు మినహా.. చాలా మంది ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు సైతం.. ఒక్కరోజు తాము ఈ నొప్పిని భరిస్తామని, దయచేసి ఈరోజు డెలీవరికి తేదీ ఇచ్చిన వారు.. మరోక రోజు పోస్ట్ పాన్ చేయాలని బంధువులు, గర్భీణీలు డాక్టర్ల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు.
దీంతో ప్రస్తుతం చాలా మంది వైద్యులు ఈ ప్రతిపాదనతో చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనౌతున్నారు. టెక్నాలజీ ఇంతగా ముందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో ఈ విధంగా గ్రహణం నమ్మకాలేందని వాదిస్తున్నారు. పొరపాటున కడుపులో ఉన్న పిల్లలకుఈ మూఢ నమ్మకాలతో డెలీవరి ఆలస్యం అయితే ఏంచేస్తారంటూ కూడా వారితో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
అయిన కూడా చాలా మంది తమ నమ్మకాల్ని , ఆచారాలవైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీంతో చాలా వరకు చిల్డ్రన్స్ ఆస్పత్రులు, గైనిక్ వార్డులు కూడా పెషెంట్ లు లేకపోవడంతో వెలవెల పోతున్నాయి.
అంతే కాకుండా గ్రహణం సమయంలో ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఒకవేళ ఈరోజు డెలీవరీ చేస్తే ఆ పుట్టబోయే బిడ్డమీద గ్రహణ కిరణాల చెడు ప్రభావం ఉంటుందని చాలా మంది భావిస్తారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం గర్భిణీ మహిళల డిమాండ్ వార్తలలో నిలిచింది. మరోవైపు.. ఈ రోజు రాత్రి 9. 58 నిముషాల నుంచి 1.28 నిమిషాల వరకు రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడబోతుంది.
