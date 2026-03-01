Chandra Grahanm 2026: వందేళ్ల తర్వాత హోలీరోజు అరుదైన చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశులకు జాక్ పాట్..!

Lunar Eclipse 2026: పశ్చిమ బెంగాల్, నాగాలాండ్, మిజోరం, అస్సాం, మణిపూర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చంద్రగ్రహణం
ఆస్ట్రేలియా, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్ ఖగోళంలో వింత ఆవిష్కృతం కానుంది. ఈ ఏడాది ఏర్పడుతున్న తొలి గ్రహణంపై అందరూ ఫోకస్ పెట్టారు. మన దేశంలో ఈశాన్య భారత రాష్ట్రాలైన బెంగాల్, నాగాలాండ్, మిజోరం, అస్సాం, మణిపూర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చంద్రగ్రహణం స్పష్టంగా కనిపించనుంది. ఇక మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మాత్రం చంద్రగ్రహణం ముగింపు మాత్రమే కనిపించబోతోంది. మన దేశంతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్లో ఈ చంద్రగ్రహణం కనిపించనుంది.
ఈ గ్రహణాన్ని చూసేందుకు ఎలాంటి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరంలేదు. బైనాక్యులర్లు.. టెలిస్కోప్ వంటి పరికరాలతో వీక్షిస్తే స్పష్టంగా కనపడుతుంది. అయితే చీకటి ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలని సైంటిస్టులు సూచిస్తున్నారు. గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి నీడలోకి వెళ్తాడు. ఆ సమయంలో సూర్యకాంతి వక్రీభవనం వల్ల చంద్రుడు ఎరుపు లేదా నారింజ రంగులో కనిపిస్తాడు. దీనినే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు 'బ్లడ్ మూన్' అని పిలుస్తారు. ఆకాశంలో ఏర్పడబోయే బ్లడ్ మూన్ ఖగోళ ప్రేమికులకు, పరిశోధకులకు ఒక గొప్ప అవకాశం అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
చంద్ర గ్రహణం రోజు హోలీ పండుగ కూడా ఉండటంతో ఈ గ్రహణంపై ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది. హోలీ రోజే చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆ రోజు ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తున్నారు. హోలికా దహనం రోజున గ్రహణం కారణంగా పూజలు, దహనం చేసే సమయంలో స్వల్ప మార్పు ఉంటుంది. మత విశ్వాసాలలో, హోలీని చెడుపై మంచి విజయానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. రంగుల పండుగ ప్రజల జీవితాల్లో కొత్త శక్తి, ఆనందాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు. హోలీ జరుపుకునే తేదీని నిర్ణయించడంలో పౌర్ణమి తిథి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. హోలికా దహనం 2026 మార్చి 3న, మంగళవారం జరుగుతుంది.
జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చంద్రగ్రహణం ముగిసిన తరువాతే హోలికా దహనం జరుపుకోవాలి. మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం కారణంగా హెలికా దహన పూజ జరుపుకోకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు. మార్చి 2 పౌర్ణమి ఘడియల్లో భద్రకాలానికి ముందుగా హోలికాదహనాన్ని చేసి.. మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం కారణంగా.. మార్చి 4వ తేదీన రంగుల పండుగ జరుపుకోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహణం మూడు రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. కేతుగ్రస్త చద్రగ్రహణం పూర్వ ఫల్గుణి (పుబ్బ) నక్షత్రంలో ఏర్పడుతుంది. గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు సింహరాశిలో ఉంటాడు. చంద్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయానికే అక్కడ కేతువు ఉంటాడు. ఈ గ్రహణ ప్రభావం కొన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు నిర్దిష్ట కాలమానం ప్రకారం సంచారం చేస్తూ, అన్ని రాశుల వారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. గ్రహాలలో ముఖ్య గ్రహాలైన సూర్యుడు, బుధుడు, రాహువు, కుజుడు మార్చి రెండో తేదీ నుండి శక్తివంతమైన చతుర్గ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పరిచి కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని ఇవ్వబోతున్నారు. శని పాలించే కుంభరాశిలో చతుర్గ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పరచిన నాలుగు గ్రహాలు కొన్ని రాశులవారికి సంపదలను ఇవ్వడంలో పోటీపడుతున్నాయి.
సింహం, ధనస్సు, మేషం, కర్కాటకం, కన్య రాశుల వారు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు, దానాలు చేయాలి. కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలు ఉండగా, రాజకీయ, సామాజిక రంగాలపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణం సింహ రాశిలోని పుబ్బ నక్షత్రంలో సంభవిస్తుంది. అందువల్ల, పుబ్బ నక్షత్ర జాతకులు, సింహ రాశి వారు ప్రధానంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వీరు తమ కీర్తికి భంగం కలిగే విషయాల్లో జాగ్రత్త పడాలి. అలాగే, ధనస్సు రాశి జాతకులు, మేషం, కర్కాటకం, కన్య రాశి వారికి కూడా జాగ్రత్తలు అవసరమని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
కర్కాటక రాశి వారికి చంద్రగ్రహణ ప్రభావం వలన ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. ప్రతి విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. కొత్త వస్తువులు కొనే కార్యక్రమాన్ని వాయిదే వేసుకోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మానసికంగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో, వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు సంభవించవచ్చు. సహోద్యోగులతో విభేదాలు పెరగవచ్చు. శత్రువులు ఇబ్బందులకు గురిచేసే అవకాశం ఉంది. సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. కడుపు సమస్యలు, రక్తపోటు సంబంధిత సమస్యలు ఉండవచ్చు, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇక సింహ రాశిలో కేతు గ్రస్త చంద్రగ్రహణ ఏర్పడుతుంది. గ్రహణ ప్రభావం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆహారం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యమని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతి పని కూడా సవాలుగా ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారులతో విబేధాలు ఏర్పడుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో తలనొప్పి, అలసట లేదా కంటి సమస్యలు ఆందోళన కలిగే అవకాశాలున్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
కుంభ రాశిలో కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడే సమయానికి ఐదుగ్రహాలు సంచరిస్తున్నాయి.ఈ రాశి వారికి చాలా ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది. తల్లి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.ప్రతి పనిలో కూడా సమస్యలు.. అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. మీ కృషికి ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలహీనంగా అనిపించవచ్చు. కుటుంబ ఉద్రిక్తతలు, ప్రియమైనవారితో విభేదాలు పెరగవచ్చు. మానసిక అస్థిరత, నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ప్రయాణించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దని జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.
గ్రహణం ప్రభావం సుమారు 40 రోజుల వరకు ఉంటుందన్నారు. దానాది కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా దుష్ప్రభావాలను తగ్గించుకోవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు. సింహం, ధనస్సు, మేషం, కర్కాటకం, కన్యా రాశి వారు గ్రహణం మరుసటి రోజు దానాలు చేయాలి. చిన్న మెటల్ రవి, చంద్రుల ప్రతిమలు, నాగ పడగలు, బియ్యం, గోధుమలు, ఉలవలు, మినుములు, నువ్వులు, ఆవు నెయ్యి కలిపిన ఇత్తడి గిన్నెను దానం చేయవచ్చు. విదేశాల్లో ఉన్నవారు తమ తరఫున భారత్ లోని బంధువుల ద్వారా తమ పేరు, గోత్రం చెప్పించి దానం చేయవచ్చు.
గ్రహణ సమయంలో ఇష్టదైవ మంత్ర జపం లేదా గురువుల నుంచి పొందిన మంత్ర జపం చేయడం వెయ్యి రెట్లు ఫలితాన్ని ఇస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ చంద్రగ్రహణం రాజకీయ నాయకులకు, దేశాధినేతలకు, సమాజంలో ప్రముఖులకు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల విభజనలు, ప్రభుత్వాలు మారే అవకాశాలు, బురదజల్లే ప్రయత్నాలు, ఆరోగ్య సూచనలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా రాజకీయ, వైద్య రంగాల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
