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చంద్ర-శని విషయోగ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు!

Chandra Shani Vish Yog 2026: చంద్ర శని గ్రహాల కలయిక కారణంగా చాలా అశుభయోగంగా పరిగణించే విషయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీనికి కారణంగా మూడు రాశులు ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావితమవుతాయి. ఈ యోగం కారణంగా ఎన్నో ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ.. ఈ క్రింది రాశుల వారు మాత్రం కొన్నిరకాల లాభాలు పొందుతారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:54 AM IST
చంద్ర-శని విషయోగ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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చంద్ర-శని విషయోగ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు!
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