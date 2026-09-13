/చంద్ర-శని విషయోగ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు!

Chandra Shani Vish Yog 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని చంద్రుల కలయిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. 2026 లో మీన రాశిలో శని చంద్రుల కలయిక విషయోగాన్ని సృష్టించబోతోంది. అయితే, ఈ యోగం అత్యంత అశుభ్రతమైందిగా భావిస్తూ ఉంటారు. జ్యోతిషం ప్రకారం.. ఈ యోగం ఫలితం వల్ల ప్రయోజనాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
శని చంద్రుల విషయోగం కారణంగా ఈ సమయంలో అన్ని రాశులు చెడు ఫలితాలను పొందబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని ఆత్మవిశ్వాసం లభించలేకపోవడం కారణంగా పనులన్నీ ఆగిపోతాయి. అలాగే చెడు ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సమస్యలు కూడా విపరీతంగా వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ విషయోగం మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో సమస్యలను తీసుకువస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మకర రాశి
విషయోగం కారణంగా మకర రాశి వారిపై కూడా ఊహించని ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడబోతోంది. ఎందుకంటే మకర రాశి వారికి శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు దానికి కారణంగా వీరిపై కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడి జీవితంలో అనేకమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో తప్పకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాలు పొందగలుగుతారు. పనులు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయి ఉంటే అవి మళ్లీ తిరిగి ముందుకు ప్రారంభమవుతాయి. ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. ఉద్యోగంలో లేదా వ్యాపారంలో చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఓపికగా ఉండడం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీనివల్ల భవిష్యత్తులో కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. స్నేహితులతో పాటు బంధువులతో సంబంధాలు మరింత బలపడే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి. పాత అపార్థాలను పరిష్కరించుకోవడానికి కూడా చాలా రకాల అవకాశాలు రావచ్చు..
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ విషయం వల్ల పరిశోధనలతో పాటు చదువులు, భవిష్యత్తు వంటి అంశాల్లో అద్భుతమైన ఆలోచనలు కలిగి ముందుకు సాగుతారు.. ఎంతో కష్టమైన విషయాన్ని అధ్యయనం చేసుకున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా పరిశోధన పనుల్లో ఏకాగ్రత పెడితే అద్భుతమైన ఫలితాలు పంపుతారు. ఈ సమయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. ప్రశాంతమైన మనసుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. మీ తప్పుడు ఆలోచనల గురించి కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగ్గా ముందుకు సాగడానికి ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో మనతో ఉండడం అత్యంత ముఖ్యంగా భావించవచ్చు. మీరు పరిస్థితిని జాగ్రత్తగా అంచనా వేసి.. బాగోద్వేగాల ఆధారంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతేనే మంచిది. అంతేకాకుండా కష్టపడి పనులు చేసే వారికి తప్పకుండా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పొందినప్పటికీ ఎన్నో రకాల సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రాశి వారికి చంద్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరించడం కారణంగా.. శని చంద్ర యోగం కారణంగా ఎన్నో రకాల సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా పనులపై మీరు నమ్మకం ఉంచడం చాలా మంచిది. ఏ బాధ్యతను అయినా ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్వర్తించడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు పొందగలుగుతారు.. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఉత్సాహంగా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరికి మానసిక బలం రెట్టింపు అవుతుంది.. దీని కారణంగా కష్టతరమైన పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. సేవా కార్యక్రమాల పట్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ఆర్థికపరంగా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండి ముందుకు నడవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా.. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడం చాలా మంచిది..
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