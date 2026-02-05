Chaturgrahi Raja Yogam: మహాశివరాత్రి వేళ చతుర్గ్రహి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి శని, శివుడు ధన వర్షం కురిపిస్తాడు!

Chaturgrahi Raja Yogam In Maha Shivaratri Zodiac Sign Telugu: ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన వస్తోంది. ఈ తేదీకి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే శని పాలించే కుంభరాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. అయితే, ఇదే రోజు మహాశివరాత్రి కావడం విశేషం. ఈ రోజున కుంభరాశిలో సూర్యుడుతో పాటు శుక్రుడు బుధుడు రాహు సంయోగం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి మహాశివరాత్రి వేళ చాలా చాలా శుభ ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి సంపాదనపరంగా ఊహించని స్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. ఆపదల్లో ఉన్నవారికి సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ మహాశివరాత్రి వేళ ఏ రాశుల వారికి ఆ శివుడి అనుగ్రహం కలుగుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశుల వారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి శివుడి అనుగ్రహంతో మహాశివరాత్రి నుంచి అంతా శుభంగానే ఉంటుంది.. వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు పూర్తిగా అనుకూలంగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బు సులభంగా పొందుతారు. ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి.. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు, వ్యాపారాలపరంగా కూడా రాణించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన ప్రణాళికలతో భారీ లాభాలు పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు ఈ సమయం కలిసి వచ్చి ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. సామాజికంగా ప్రతిష్ట కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కన్య రాశి
కన్యా రాశి వారికి అనేక రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మకర శివరాత్రి నుంచి ఆస్తులు నుంచి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ఇండ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని విషయాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా తెలివితేటలు వినియోగించి పనులు చేయడం వల్ల భారీ ఆర్థిక సంపదను పొందుతాయి. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కెరీర్ పరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆరోగ్యపరంగా చాలా వరకు సంతృప్తి చెందుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆర్థికంగా మహాశివరాత్రి వేల కలిసి రాబోతోంది. కోర్టు సంబంధిత కేసులు మీకు అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అప్పులు ఏదైనా ఖర్చుల బాధతో ఉన్న వ్యక్తులకు కాస్త ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఖర్చులు తగ్గి పొదుపు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన అన్ని రకాల పనులు సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి.
