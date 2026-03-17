Chaturgrahi Rajayoga: చతుర్గ్రహీ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది.. ఊహించని డబ్బు!

Chaturgrahi Rajayoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రహీ రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు పరిష్కారం లభించబోతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:41 AM IST

6
Chaturgrahi Rajayoga Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలకు కదలికలతో పాటు కలయికలు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని మనందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా మార్చి 16 సాయంత్రం కుంభరాశిలో ఒక అరుదైన, అత్యంత శక్తివంతమైన చతుర్గ్రహీ రాజయోగం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో రాహువుతో పాటు కుజుడు, బుధుడు గ్రహాలు కలయిక జరిపాయి. అలాగే మార్చ్ 16వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో చంద్రుడు కూడా కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల. ఈ నాలుగు గ్రహాలు కలయిక జరిగింది. ఫలితంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రహీ యోగం రాజయోగం ఏర్పడింది. అయితే దీని ప్రభావం రాశుల వారిపై ఉన్నప్పుడు విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మూడురాశుల వారికి ధన లాభాలతో పాటు వృత్తిపరమైన జీవితం కొనసాగిస్తున్న వారి విజయం సాధించగలుగుతారు. అయితే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతోంది. 

ఈ మూడు రాశులకు మేలు జరుగుతుంది. 
మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి ఎంతో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రహీ యోగం వల్ల అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి గతంలో కష్టపడిన పనుల్లో అద్భుతమైన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. దీంతోపాటు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు కొత్త అవకాశాలు తలుపుతట్టబోతున్నాయి. అలాగే కుటుంబ జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు అదృష్టం తోడవడంతో దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో చేసే పనుల్లో అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న చిన్న చిన్న పనులు కూడా త్వరగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు భవిష్యత్తుకు అద్భుతమైన అవకాశాలను కూడా అందించబోతున్నాయి.

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ యోగం ప్రభావంతో చిక్కులన్నీ తొలగిపోబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్‌లో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మహిళలు మిత్రులుగా ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కోలుకునే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు తిరిగి వసూల్ అయ్యే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్నంత డబ్బు కూడా ఎంతో సులభంగా పొందగలుగుతారు. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో మంచి విద్యా లభించబోతోంది. ఉద్యోగ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అత్యున్నత గౌరవం లభిస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎంతటి కష్టమైన పనుల్లోనైనా తులా రాశి వారు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా విదేశీ సంస్థల్లో పెట్టుబడిన పెట్టి వ్యాపారాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ జీవితం కూడా ఈ సమయంలో తులా రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న వారితో పెళ్లిళ్లు కూడా కుదురుతాయి..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

