English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Chaturgrahi Yoga 2026: చతుర్గ్రాహియోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం.. ప్రమోషన్లు, భారీగా జీతాల పెంపు!

Chaturgrahi Yoga 2026: చతుర్గ్రాహియోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం.. ప్రమోషన్లు, భారీగా జీతాల పెంపు!

Chaturgrahi Yoga 2026 Effect On Zodiac Signs: ఏప్రిల్ నెలలో ఏర్పడబోయే ఎంతో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రాహి రాజయోగం వల్ల ఊహించని ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్ లభించబోతున్నాయి. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బదిలీలు కూడా ఉంటాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 8, 2026, 11:05 AM IST

Chaturgrahi Yoga 2026: చతుర్గ్రాహియోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం.. ప్రమోషన్లు, భారీగా జీతాల పెంపు!

Chaturgrahi Yoga 2026 Effect On Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒకే రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు కలవడాన్ని శక్తివంతమైన చతుర్గ్రాహి రాజయోగంగా పిలుస్తారు. 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో ఈ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. మేషరాశిలో సూర్యుడితో పాటు గురు, బుధ, చంద్రగ్రహాల శక్తివంతమైన కలయిక కారణంగా ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. చతుర్గ్రాహి రాజయోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి వృత్తి ఉద్యోగాలపరంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో గోల్డెన్ పీరియడ్ ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనుల్లో విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే అధికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఆయారాశుల వారికి అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగానే జరుగుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

చతుర్గ్రాహి రాజయోగంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మేషరాశి 
చతుర్గ్రాహి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో మేషరాశి వారికి అత్యధిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. గత కొన్ని నీళ్లుగా ఆగిపోయిన పనులు ఎంతో వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు మంచి పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా ప్రశంసలు కూడా దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఊహించని విధంగా అన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే సమాజంలో మీకంటూ మంచి గౌరవం కూడా లభిస్తుంది.

మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఆర్థికంగా అద్భుతమైన బలాన్ని అందించబోతోంది. వ్యాపారస్తులకు భారీ ఒప్పందాలకు కుదరడమే కాకుండా గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. దీంతోపాటు మీరు పెట్టిన పెట్టుబడులకు రెట్టింపు ఆదాయాన్ని కూడా పొందుతారు. కార్యాలయాల్లో మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభించి జీతం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆదనపు ఆదాయం కూడా లభించబోతోంది.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అదృష్టం సూర్యుడిలా ప్రకాశించబోతోంది. వీరికి విదేశీ ప్రయాణాల్లో వస్తున్న ఆటంకాలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోబోతున్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమై న సమయంగా మారబోతుంది.. దీంతోపాటు కెరియర్ పరంగా పెద్ద జంపు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో బదిలీలు కూడా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీని కారణంగా వీరికి ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆధ్యాత్మికంగా ఈ సమయంలో ఎంతో లావతాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి సృజనాత్మకత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగ యువతకు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో ఉన్న కలహాలు కూడా ఉద్యోగాలు లభించడంతో పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి సులభంగా విముక్తి కలుగబోతోంది. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనులు చాలా వరకు ముందుకు సాగుతాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Trending News