/చతుర్మాసం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం.. ఇక ధన వర్షమే!

Chaturmas 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం.. 2026 జులై 25 నుంచి చతుర్మాసం మొదలు కాబోతోంది. ఈ సమయం దాదాపు నవంబర్ 20 వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.. ముఖ్యంగా 4 నెలల పాటు కొనసాగే ఈ చతుర్మాస సమయంలో శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలో ఉంటాడు. ఈ పవిత్ర సమయంలో శని, గురుడు, సూర్యుడి వంటి శక్తివంతమైన గ్రహాలు అత్యంత అనుకూలమైన స్థానాల్లో సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారిపై లక్ష్మీనారాయణుల కరుణాకటాక్షాలు మెండుగా ఉండడంతో ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఊహించని పురోగతి లభించడమే కాకుండా భారీగా ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఊహించని స్థాయిలో మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు..
కర్కాటక రాశి (Cancer)
దేవగురు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోనే సంచార దశలో ఉండడం వల్ల ఈ సొంతం రాశివారికి ప్రతి అడుగులోనూ విజయం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఊహించని సక్సెస్ కూడా పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగవంతంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారు.
మీన రాశి (Pisces)
ప్రస్తుతం మీన రాశి వారికి ఏలినాటి శని నడుస్తున్నప్పటికీ.. చతుర్మాస సమయంలో శని వక్రగతిలో ఉండటం వల్ల వీరికి కష్టాల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కెరీర్లో అద్భుతమైన ప్రగతి కనిపిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం కూడా లభిస్తుంది.. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవ్వడమే కాకుండా ఆర్థిక కొరత తీరుతుంది. దాంపత్య జీవితం సుఖసంతోషాలతో సాగుతుంది.
తులా రాశి (Libra)
ఈ శుక్రుడి సంచారంతో చతుర్మాసంలో వీరికి కెరీర్ పరంగా విపరీతమైన ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం లభించడమే కాకుండా.. ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి.. వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.. ప్రేమ జీవితం మరింత మధురంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి ఈ చతుర్మాస సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.. ఉద్యోగార్థులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి.. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికందుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోయి.. కాస్త ప్రశాంతతంగా ఉండే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది..
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
గురుడు ఉచ్చ స్థితిలో సంచరించడం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన ప్రణాళికలు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. కొంతమందికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు దక్కుతాయి.
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