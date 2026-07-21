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చతుర్మాసం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం.. ఇక ధన వర్షమే!

Chaturmas 2026 Effect: జులై 25 నుంచి చతుర్మాసం మొదలు కావడంతో ఈ కింది రాశులవారికి అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక రంగాల్లో బంపర్ బెనిఫిట్స్ భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అనేక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:41 AM IST
చతుర్మాసం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం.. ఇక ధన వర్షమే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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