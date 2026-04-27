Chitra Pournami 2026: అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణకు అత్యంత శుభ ముహూర్తం..ఈ పవిత్ర ఘడియల్లో స్వామి దర్శనం అపూర్వం!

Chitra Pournami 2026 Girivalam Timings: తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రతి పౌర్ణమికి గిరి ప్రదక్షిణ రద్దీ సహజం. కానీ, ఈసారి రాబోతున్న చిత్ర పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు గిరివలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసేందుకు శుభ ముహుర్తాన్ని పండితులు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఆలయం వద్ద తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తామని.. భక్తులకు అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని దేవాలయ పాలకమండలి వెల్లడించింది. అయితే ఎప్పటి కంటే ఈసారి చిత్ర పౌర్ణమికి భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ప్రతి నెలలో వచ్చే పౌర్ణమి, చిత్ర పౌర్ణమి, కార్తీక దీపం సందర్భంగా కొండపై మహాదీపం వెలిగించే కార్యక్రమాల రోజుల్లో శ్రీ అరుణాచలేశ్వర ఆలయానికి భక్తులు పెద్దఎత్తుల దర్శనానికి రావడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఈయా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో స్థానిక భక్తులే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాలు, విదేశాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ క్రమంలో తిరువణ్ణామలై ఆలయాన్ని తెల్లవారుజామున తెరుస్తారు. స్వామి వారి అభిషేకం, ఆరాధనలతో ప్రారంభమై.. ఆలయం చుట్టూ ఉన్న 14 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాన్ని చుడుతూ భక్తులు తమ మొక్కులను చెల్లిస్తారు.
ఈ క్రమంలో తమిళనాట చిత్తరై మాస పౌర్ణమి మే నెల 1వ తేదీన శుక్రవారం రాబోతోంది. ఆ రోజున ఆలయాన్ని ఉదయాన్నే తెరిచి.. స్వామివారికి పాలు, పన్నీర్, పెరుగు, పంచామృతాలు, యాలకుల నీర, పవిత్ర జలం, తేనె వంటి వివిధ రకాల పూజా ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేస్తారు. ఈ విశిష్టాభిషేకం తర్వాత స్వామివారిని పుష్పాలతో అలంకరించి, ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహిస్తారు.
చిత్ర పౌర్ణమి నేపథ్యంలో భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణ చేసేందుకు శుభ ముహూర్తాల వివరాలను పండితులు ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 30 అనగా గురువారం రాత్రి 9.52 గంటలకు ప్రారంభమై.. ఆ తర్వాతి రోజు మే 1 అనగా శుక్రవారం రాత్రి 11.08 గంటల వరకు ఈ శుభకాలం నడుస్తోంది. కాబట్టి, భక్తులు ఈ సమయంలో గిరివలయాన్ని ప్రదక్షిణ చేస్తే మంచిది. అయితే రాబోయే పౌర్ణమికి భక్తులు 30 లక్షల మందికి పైగా ఈ గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొంటారని ఆలయ యంత్రాంగం అంచనా వేస్తోంది.
భక్తులు వేలాదిగా తరలిరానున్నానే అంచనా నేపథ్యంలో వారి సౌకర్యార్థ్యం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తాగునీరు, పార్కింగ్, మరుగుదొడ్లు వంటి సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు. దీంతో పాటు గిరి ప్రదక్షిణలో వైద్య బృందం, అగ్నిమాపక సిబ్బందితో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసు అధికారులు భద్రతా విధుల్లో అందుబాటులో ఉంటారు. అలాగే జిల్లా యంత్రాంగం కూడా భక్తులకు కావాల్సిన ప్రాథమిక అవసరాలకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చర్యలు చేపడుతోంది.
