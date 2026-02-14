Cobra On Nandi Video: మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే.. నందిపై దర్శనం ఇచ్చిన నాగుపాము.. వీడియో..

Cobra On Nandi Video Viral: హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండుగలు మహాశివరాత్రి ఒకటి. శివపార్వతుల కళ్యాణం ఇదే రోజు జరిగిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే హిందువులంతా.. దీనిని పవిత్రమైన రోజుగా భావించి శివపార్వతులను పూజిస్తారు. ఈరోజు అందరూ భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామిని పూజించడమే కాకుండా ఉపవాసాలు కూడా పాటిస్తారు. ఇక ఈరోజు శివాలయాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. భారీ ఎత్తున భక్తులంతా శివుడికి సంబంధించిన ఆలయాలను సందర్శించి.. జాగారాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన పండుగకు ముందు రోజే ఓ శివాలయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము నందిపై పడక విప్పి దర్శనం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. నాగుపాము ఓ చిన్న ఆలయంలో శివలింగం ముందు ఉన్న నందీశ్వరుడిపై పడగవి దర్శనమిచ్చింది. మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే ఇలా జరగడం చాలా విశేషమని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడే ఉన్న కొంతమంది భక్తులు వెంటనే వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించగా.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకుంది. అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టింది..
రెస్క్యూ ఆపరేషన్..
ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకొని చూడగా.. ఆ పాము శివలింగం ముందు ఉన్న నందీశ్వరునిపై పడగవిప్పి ఆడుతూ కనిపించింది. అయితే, ఆ యువతి ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఆమె ఆ పామును పడుతున్న సమయంలో స్థానికంగా ఉన్న చాలామంది అక్కడికి తరలివచ్చారు. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ చాలా నెమ్మదిగా నందీశ్వరుడి పై ఉన్న పామును ఎడమ చేతితో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ పాము తోకను నెమ్మదిగా వెనక్కి లాగి.. దానిని పట్టుకుని ఎందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సమయంలో పాము దాడి చేసేందుకు యత్నిస్తుంది..
ఆ నాగుపాము చాలా యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల.. పట్టుకునే సమయంలో యువతిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే, ఆ యువతి ఏమాత్రం భయపడకుండా.. ఆ పామును ఎలాగోలా చేత్తో పట్టుకొని.. ఖాళీ ప్రదేశానికి తీసుకువచ్చింది. ఈ సమయంలో ఫామ్ అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నం కూడా చేస్తోంది. దీనిని ముందుగానే గమనించిన ఆ యువతి వెంటనే ఆ పాము తోక పట్టుకొని.. ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
