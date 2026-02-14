English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Cobra On Nandi Video: మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే.. నందిపై దర్శనం ఇచ్చిన నాగుపాము.. వీడియో..

Cobra On Nandi Video: మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే.. నందిపై దర్శనం ఇచ్చిన నాగుపాము.. వీడియో..

Cobra On Nandi Video: మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము శివలింగం ముందు ఉన్న నందీశ్వరుడిపై దర్శనం ఇవ్వడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 14, 2026, 06:01 PM IST

Trending Photos

IND Vs PAK: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్స్‌పైనే అందరి కన్ను.. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?
5
India vs Pakistan
IND Vs PAK: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్స్‌పైనే అందరి కన్ను.. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?
Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల తర్వాత శని, శుక్ర-సూర్యుల అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ కెరీర్ లాభాలు..!
6
Trigrahi yogam
Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల తర్వాత శని, శుక్ర-సూర్యుల అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ కెరీర్ లాభాలు..!
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
5
8th Pay Commission
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
India vs Namibia: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాపై టీమిండియా రికార్డు విజయం.. మెరిసిన ఇషాన్‌, పాండ్యా
6
India vs Namibia Highlights
India vs Namibia: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాపై టీమిండియా రికార్డు విజయం.. మెరిసిన ఇషాన్‌, పాండ్యా
Cobra On Nandi Video: మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే.. నందిపై దర్శనం ఇచ్చిన నాగుపాము.. వీడియో..

 Cobra On Nandi Video Viral: హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండుగలు మహాశివరాత్రి ఒకటి. శివపార్వతుల కళ్యాణం ఇదే రోజు జరిగిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే హిందువులంతా.. దీనిని పవిత్రమైన రోజుగా భావించి శివపార్వతులను పూజిస్తారు. ఈరోజు అందరూ భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామిని పూజించడమే కాకుండా ఉపవాసాలు కూడా పాటిస్తారు. ఇక ఈరోజు శివాలయాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. భారీ ఎత్తున భక్తులంతా శివుడికి సంబంధించిన ఆలయాలను సందర్శించి.. జాగారాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన పండుగకు ముందు రోజే ఓ శివాలయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము నందిపై పడక విప్పి దర్శనం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. నాగుపాము ఓ చిన్న ఆలయంలో శివలింగం ముందు ఉన్న నందీశ్వరుడిపై పడగవి దర్శనమిచ్చింది. మహాశివరాత్రికి ముందు రోజే ఇలా జరగడం చాలా విశేషమని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడే ఉన్న కొంతమంది భక్తులు వెంటనే వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించగా.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకుంది. అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టింది..

 
 
 
 
 

రెస్క్యూ ఆపరేషన్..
ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకొని చూడగా.. ఆ పాము శివలింగం ముందు ఉన్న నందీశ్వరునిపై పడగవిప్పి ఆడుతూ కనిపించింది. అయితే, ఆ యువతి ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఆమె ఆ పామును పడుతున్న సమయంలో స్థానికంగా ఉన్న చాలామంది అక్కడికి తరలివచ్చారు. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ చాలా నెమ్మదిగా నందీశ్వరుడి పై ఉన్న పామును ఎడమ చేతితో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ పాము తోకను నెమ్మదిగా వెనక్కి లాగి.. దానిని పట్టుకుని ఎందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సమయంలో పాము దాడి చేసేందుకు యత్నిస్తుంది..

ఆ నాగుపాము చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండడం వల్ల.. పట్టుకునే సమయంలో యువతిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే, ఆ యువతి ఏమాత్రం భయపడకుండా.. ఆ పామును ఎలాగోలా చేత్తో పట్టుకొని.. ఖాళీ ప్రదేశానికి తీసుకువచ్చింది. ఈ సమయంలో ఫామ్ అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నం కూడా చేస్తోంది. దీనిని ముందుగానే గమనించిన ఆ యువతి వెంటనే ఆ పాము తోక పట్టుకొని.. ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake On Nandi Videonandi videoViral videoMahashivratriCobra On Nandi Video

Trending News