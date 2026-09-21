/రాబోయే 87 రోజులు గోల్డెన్ డేస్.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, ఊహించని పురోగతి..!

Guru Vakri: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, గురు గ్రహాన్ని జ్ఞానం, సంపద, విద్య, అదృష్టానికి కారకంగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహ సంచారంలోని మార్పుల ప్రభావం రాశుల వారీగా మారుతూ ఉంటుంది. గురు గ్రహం అక్టోబర్ 31, 2026న సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత, డిసెంబర్ 13న వక్రగతిలో ప్రయాణించనుంది. గురు గ్రహం 25 జనవరి 2027న వక్రగతిలో కర్కాటకరాశికి తిరిగి రాబోతుంది. బృహస్పతి గ్రహం యొక్క ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తితో పాటు ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది.
సింహ రాశి ..
సింహరాశిలో ప్రవేశించడం వలన ఈ రాశి వారిలో ఆత్మ విశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు సరైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ పనిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించండి. ప్రధాన నిర్ణయాలను ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం. అంతేకాదు శని, మంగళవారాల నియమాలు పాటించాలి.
ధనుస్సు రాశి..
గురు గ్రహం ధనుస్సు రాశికి అధిపతి. అందువల్ల, గురు గ్రహం సింహ రాశిలో సంచరించడం ధనుస్సు రాశి వారికి ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించాలి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే వారికి ఇది అనువైన సమయం. ప్రయాణం కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తికి సంబంధించిన విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సొంతింటి కల నెరవేరే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కొత్త పరిచయాలు వ్యాపారంలో ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే, విజయం సాధించడానికి కఠోర శ్రమ అవసరం.
మేష రాశి..
గురు గ్రహం సింహ రాశిలో సంచరించడం మేష రాశి సంబంధించిన వివిధ వర్గాల ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. విద్యార్ధులకు అనుకూలమైన సమయం. వివాహాం అయిన స్త్రీ, పురుషులకు ఒకరిపై ఒకరు ఇష్టపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తారు. సృజనాత్మక పనులకు సంబంధించిన విషయాలలో పట్టు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు.వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి..
భాగస్వామ్యాలు పనికి సంబంధించిన విషయాలలో కుంభ రాశి వారికి గురు గ్రహ సంచారం ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు ఈ కాలంలో వివాహా బంధం కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. సొంతింటి కల నెరవేరే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏదైనా భాగస్వామ్యం యొక్క నిబంధనలు, షరతులను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం అతి ముఖ్యం.
గురు గ్రహ తిరోగమన సమయంలో గ్రహ రాశులు మారతాయి..
గురు గ్రహం డిసెంబర్ 13, 2026న వక్ర గమనంలోకి వెళుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, తిరోగమనం అనేది గతంలో చేసిన పనులను సమీక్షించుకొని కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రణాళికలు మారుతాయి. గురు గ్రహం 25 జనవరి 2027న కర్కాటక రాశిలోకి తిరిగి వస్తుంది.
Disclaimer (గమనిక): ఈ జ్యోతిష్య శాస్త్ర కథనంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ చెప్పడం లేదు. ఈ సమాచారం ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావూర్ నాగరాజ శర్మ అందించారు. ఇది కేవలం మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇతర వివరాల కోసం.. పండితులు: నాగరాజ శర్మ, ఈ మెయిల్ ID: tanarsharma@gmail.com, ఫోన్: 9395354502 సంప్రదించండి.
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