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రాబోయే 87 రోజులు గోల్డెన్ డేస్.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, ఊహించని పురోగతి..!

Guru Gocharam Effect: గురు గ్రహం అక్టోబర్ 31, 2026న సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. ఆ తర్వాత, డిసెంబర్ 13, 2026న వక్రగతిలో ప్రయాణించి మళ్లీ  జనవరి 25, 2027న వక్రగతిలో కర్కాటకరాశికి తిరిగి రాబోతుంది. అందువల్ల, అక్టోబర్ 31 నుండి జనవరి 25 వరకు సుమారు 87 రోజుల కాలంలో ఈ రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్  స్టార్ట్ కాబోతుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నాగరాజ్ శర్మ చెబుతున్నారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:12 PM IST
రాబోయే 87 రోజులు గోల్డెన్ డేస్.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, ఊహించని పురోగతి..!
Image Credit: Guru Gocharam (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రాబోయే 87 రోజులు గోల్డెన్ డేస్.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, ఊహించని పురోగతి..!
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