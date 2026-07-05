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బుధ, కుజ గ్రహాల కలయికతో దశాంశ రాజయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!

Dashank Rajyog 2026 Effect On Zodiac: 2026 ఆగస్టు 14న బుధ, కుజ గ్రహాల అరుదైన 36 డిగ్రీల కోణ కలయిక వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన దశాంశ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం కారణంగా మేషం, సింహం, కన్య, ధనుస్సు సహా 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఊహించని ధనలాభాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:32 AM IST
బుధ, కుజ గ్రహాల కలయికతో దశాంశ రాజయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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