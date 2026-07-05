/బుధ, కుజ గ్రహాల కలయికతో దశాంశ రాజయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!

Dashank Rajyog 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలతో పాటు వాటి కలయికలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. గ్రహాలు నిర్దిష్ట కాలంలో ఒకదానితో ఒకటి కలిసినప్పుడు లేదా ప్రత్యేక కోణాల్లో వచ్చిన్నప్పుడు అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే ఆగస్టు నెలలో ఒక అద్భుతమైన గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన దశాంశ రాజయోగం (Dashank Rajyog) ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఊహించని రీతిలో ధనలాభం కలగబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
దశాంశ రాజయోగం అంటే ఏమిటి?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. 2026 ఆగస్టు 14వ తేదీన బుధుడు కుజ గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 36 డిగ్రీల ప్రత్యేక కోణంలో రాబోతున్నాయి. ఈ గ్రహాల అరుదైన గ్రహాల కలయితో అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా భావించే దశాంశ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనిని ఎంతో పవిత్రమైనదిగా, శుభ ఫలితాలను ఇచ్చేదిగా చెప్పకుంటారు. ఈ యోగ ప్రభావంతో ఆగస్టు నెల నుంచి ప్రధానంగా ఐదు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా భారీ ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా.. కెరీర్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
భారీగా అదృష్టాన్ని పొందే 5 రాశులు:
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశివారికి ఈ దశాంశ యోగం వల్ల వృత్తిపరంగా సరికొత్త అవకాశాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కలుగుతాయి. గతంలో చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకుని.. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. ఆరోగ్యం పరంగా ఎటువంటి పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. అయితే, ఈ సమయంలో శారీరక వ్యాయామంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశికి కూడా వ్యాపారాల పరంగా ఈ సమయం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. కొత్త భాగస్వాములు లేదా సహచరులతో కుదుర్చుకునే ఒప్పందాల వల్ల వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడడమే కాకుండా.. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడపడానికి తగినంత సమయం దొరుకుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా, దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న శారీరక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా ఈ కాలంలో ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశి వారికి పని వాతావరణంలో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కార్యాలయంలో ఒత్తిడి తగ్గి.. మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి, కుటుంబానికి తగినంత సమయం కేటాయించగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు బలపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య పరంగా చూస్తే.. కంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. ఈ కాలంలో రుచికరమైన విందు వినోదాలలో పాల్గొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ప్రభావంతో పెద్ద పెద్ద వ్యాపార ఒప్పందాలు (Business Deals) కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపార లేదా వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న విభేదాలు, మానసిక ఒత్తిళ్లు తొలగిపోతాయి. భాగస్వామితో సంబంధాలు మళ్లీ మధురంగా మారుతాయి.
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