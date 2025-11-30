English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • December Lucky Zodiac: డిసెంబర్ నెల అదృష్ట రాశులు.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొంది.. డబ్బే, డబ్బు!

December Lucky Zodiac: డిసెంబర్ నెల అదృష్ట రాశులు.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొంది.. డబ్బే, డబ్బు!

December Lucky Zodiac Signs Latest News: డిసెంబర్ నెలలో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం చేయడం వల్ల ఈ క్రింది నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా.. అనుకోని జాక్పాట్ కూడా కొట్టగలుగుతారు. అదృష్టం పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 30, 2025, 04:09 PM IST

December Lucky Zodiac: డిసెంబర్ నెల అదృష్ట రాశులు.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొంది.. డబ్బే, డబ్బు!

December Lucky Zodiac Signs Latest News: ఈ ఏడాదిలోని చివరి నెల డిసెంబర్ మొదలయ్యింది. అయితే ఈ నెల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా చాలా శక్తివంతమైన గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం చేస్తాయి. డిసెంబర్ నెలలో ప్రధానగ్రహాలైన కుజుడు, బృహస్పతి, శుక్రుడు, బుధుడు వంటి గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. అయితే వీటన్నిటి ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. దాని కారణంగా వారి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

ముఖ్యంగా డిసెంబర్ నెల ప్రారంభంలోనే కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో పాటు గ్రహ సంచారాల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్ తగలబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదృష్టం సహకరించి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని వారు అంటున్నారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం డిసెంబర్ నెలలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్న రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ ప్రయోజనాలు:
మేష రాశి 
మేష రాశి వారికి డిసెంబర్ నెల చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి కొత్త అవకాశాలు రావడమే కాకుండా వాటిలో నుంచి ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభమై అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు అవివాహితులకు వివాహాలు కూడా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వివాహాలు జరగడమే కాకుండా భాగస్వామ్య సంబంధాలు అద్భుతంగా మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ పొందుతారు. అలాగే జీతాలు పెంచుకొని ప్రమోషన్లు కూడా పొందబోతున్నారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ నెల ఈ రాశి వారికి ధన లాభాలను కూడా అందించబోతోంది. అద్భుతమైన లాభాలతో వీరు వ్యాపారాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

కన్య రాశి 
కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా డిసెంబర్ నెల మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. వీరి ప్రయత్నాలు ఈ సమయంలో వృధా కావని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు మంచి లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత మెరుగుపడడమే కాకుండా ఈ సమయంలో చేసే ప్రతి కృషి మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. అలాగే మిమ్మల్ని మీరు దృఢపరుచుకొని జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు. 

Also Read: Sarvartha Siddhi Yoga 2025: ఈ రోజే సర్వార్ధ సిద్ధ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి లక్కీ డే.. సక్సెస్‌కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వీరే!

తులారాశి 
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా వ్యాపారాల్లో డిసెంబర్ నెల పెద్ద పెద్ద లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం వల్ల వీరు భారీ మొత్తంలో ధర లాభాలు పొందగలుగుతారు. పనుల్లో వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోవడమే కాకుండా ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. తులా రాశి వారు సానుకూలమైన ప్రయోజనాలతో ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా గడపగలుగుతారు.

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. ఈ సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

Also Read: Sarvartha Siddhi Yoga 2025: ఈ రోజే సర్వార్ధ సిద్ధ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి లక్కీ డే.. సక్సెస్‌కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వీరే!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

