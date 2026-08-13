/12 యేళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో అత్యంత శుభయోగం..ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Dev Guru Bruhaspathi Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్లేషణ ప్రకారం.. గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో సంచారం వలన ఇల్లు, ఆస్తి, కుటుంబం, ఆర్థిక భద్రతకు సంబంధించిన విషయాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటాయి. గురు గ్రహ సంచారం కారణంగా ఏ రాశుల వారికి మంచి జరగబోతుందో చూద్దాం.
కర్కాటక రాశి..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహం అత్యంత ప్రముఖమైనది. ఇది బలమైన స్థితిలో ఉంది. కర్కాటక రాశి ఇల్లు, కుటుంబం, ఆస్తి వంటి విషయాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ గోచారం సమయంలో ఇళ్లు, భూమి, ఆస్తి, కుటుంబ సంపద, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రాజెక్టులపై శ్రద్ధ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీని ఫలితంగా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, వ్యాపార విస్తరణ, కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడికి సంబంధించిన ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి. గురు గ్రహ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం కలగబోతుందో చూద్దాం.
మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి, ఈ కాలం ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. మీరు ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గాల గురించి ఆలోచిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా అదనపు అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు, కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కాంట్రాక్టుల ద్వారా లాభాలు పొందుతారు. కానీ తొందరపడి ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకోకూడదు.
వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి వారికి స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధికి గురు గ్రహ సంచారం దోహద పడుతుంది. ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతుంది. పొదుపుపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారులు తమ వ్యాపార ప్రక్రియలను మెరుగుపరచుకోవడం ద్వారా లాభాలను అందుకుంటారు.
కన్య రాశి..
కన్యారాశి వారికి గురు గ్రహ ప్రభావం వృత్తిపరమైన పురోగతి ఉండబోతుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగ అవకాశాలు లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించే అవకాశాలున్నాయి. సొంత వ్యాపారం నడుపుతున్న వారికి ఆర్థికపరమైన లాభాలుండనున్నాయి. భవిష్యత్ వృత్తి కోసం నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటారు. శిక్షణ పొందడానికి లేదా కొత్త జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి.
వృషభ రాశి..
వృషభరాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కుటుంబ ఆస్తులు, ఉమ్మడి పెట్టుబడులు లేదా దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికల నుండి ప్రయోజనం పొందుతున్న వారికి అవకాశం లభిస్తుంది. మీరు ఉద్యోగ రంగంలో మీ స్థానాన్ని పటిష్టం చేసుకోగలుగుతారు. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మొదట్లో ఒక ప్రశ్నగా అనిపించినప్పటికీ, అవి మరింత అభివృద్ధికి దారితీయవచ్చు.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి, గురు గ్రహం కారణంగా పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబం, ఆర్థిక విషయాలలో అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తారు. ఇది గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి లేదా పొదుపు విషయంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా విస్తరణకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగస్తులు తమ అనుభవాన్ని ఉపయోగించి కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టవచ్చు. కానీ పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, దానిలోని నష్టాలు, ప్రయోజనాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. గ్రహ గతులు వివిధ గ్రహాలు ఆయా రాశుల్లో ప్రవేశించడం వలన ఫలితాలు అటు ఇటుగా ఉండనున్నాయి. ఇవి ఆయా వ్యక్తులు వారి పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ సంచారం, ప్రస్తుతం గ్రహ గోచారం ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులకు వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఈ ఫలితాలను ఒక రాశిలో పుట్టినవారికీ ఒకేలా ఉండే అవకాశాలు లేవు. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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