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12 యేళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో అత్యంత శుభయోగం..ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Guru Gochar 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవ గురువు బృహస్పతికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దేవ గురువు  జ్ఞానం, సంపద, అదృష్టానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో సంచరించే కాలం అనేక రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి, కుటుంబ పరమైన విషయాలలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఇది ఆస్తికి సంబంధిత విషయాలలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని తీసుకురాగలదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహం బలమైన స్థితిలో ఉండటం వలన, ఈ సంచారానికి ప్రత్యేక  ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:25 AM IST
12 యేళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో అత్యంత శుభయోగం..ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..
Image Credit: Guru Gochar Effect ( File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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