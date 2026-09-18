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Ganesh Udvasana: వినాయకుడికి ఉద్వాసన ఎలా చేయాలి..? . తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?.

Ganesh puja in udvasana: వినాయకుడిని కొంత మంది తమ ఇళ్లలో ఒక రోజు లేదా 1, 3, 5, 9 ఇలా రకరకాలుగా ప్రతిష్టాపన చేసుకుని పూజించుకుంటారు. అయితే ఎంతో భక్తితో గణేష్ ఆగమన్ నిర్వహించుకున్నామో అంతే భక్తితో బొజ్జగణపయ్యకు వీడ్కొలు పలకాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:10 PM IST
Ganesh Udvasana: వినాయకుడికి ఉద్వాసన ఎలా చేయాలి..? . తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?.
Image Credit: ganeshpuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ganesh Udvasana: వినాయకుడికి ఉద్వాసన ఎలా చేయాలి..? . తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?.
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