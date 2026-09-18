/Ganesh Udvasana: వినాయకుడికి ఉద్వాసన ఎలా చేయాలి..? . తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?.

Ganesh udvasana puja in vinayaka farewell puja: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. భక్తులు లంబోదరుడిని తమ ఇండ్లలో, మండపాలలో ప్రతిష్టించుకుని శ్రద్దా, భక్తులతో పూజించుకుంటున్నారు. అయితే వినాయక ఆగమన్ ను అందరుఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించుకున్నారు. ఆ తర్వాత డైలీ రెండు మార్లు పూజలు, నివేదన.. మొదలైన వాటిని భక్తితో నిర్వహిస్తారు.
పలుచోట్ల అన్నదానాలు, లడ్డు ప్రసాదాల పంపిణి, నిమజ్జనం రోజున గణపయ్య పూజలో లేదా చేతిలో పెట్టిన లడ్డును వేలంపాటను వేయడం అనే ట్రెండ్ ను చాలామంది పాటిస్తు వస్తున్నారు. ఈ విధంగా వేలం పాటలో లడ్డును దక్కించుకుంటే జీవితంలో కలిసి వస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. వినాయకుడిని నిమజ్జనంకు ముందు ఉద్వాసనలో కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
ఉద్వాసన ఎలా చేయాలి..
వినాయకుడికి ప్రతిరోజు పూజించే విధంగా షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి. ఆ తర్వాత ధూప, దీప, నైవేద్యాలను భక్తితో సమర్పించుకొవాలి. ఈ రోజున మాత్రం తప్పకుండా వినాయకుడికి పెరుగు, చక్కెరలను విధిగా నివేదన చేయాలి. ఇది చాలా శుభసూచకంగా భావిస్తారు. దీని వల్ల వెళ్లిన అతిథి మళ్లీ సంతోషంగా మన ఇంటికి తిరిగి వస్తారని అనాదీగా నమ్ముతారు. ఆ తర్వాత ఆరతి ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా..ఒక చిన్న వస్త్రంలో బియ్యం, బెల్లం కట్టి ప్రయాణ మూటగా స్వామివారి ఒడిలో లేదా చేతిలో పెడతారు. ఈ సమయంలో తప్పకుండా "పునరాగమనాయ చ" అనే మంత్రంను పఠించాలి. దీని అర్థం ఏమిటంటే.. "ఓ సకల దేవతలారా .. మేము చేసిన ఈ పూజను స్వీకరించి మీమీ స్థానాలకు వెళ్లండి. నా కోరికలు తీర్చడానికి, వచ్చే ఏడాది మళ్లీ మా ఇంటికి రావడానికి తిరిగి దయచేయాలని ఈ మంత్రం అర్థం. ఆ తర్వాత విగ్రహాన్ని ఈశాన్య దిశగా లేదా ఉత్తరం దిక్కువైపున జరపాలి.
ఆ తర్వాత గణపయ్య చేవితో మన కోరికలను చెప్పుకొవాలి. ఆయన ముందు భక్తితో 11 లేదా 21 గుంజీలు తీయాలి. వీలైతే గణపతి అథర్వణ శీర్షం కూడా పఠించాలి. అప్పుడు చెరువు లేదా బావి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ మీ ఇంట్లో లేదా మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన గణేషుడ్ని నిమజ్జనం చేయలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అనంత చతుర్దశి రోజున వినాయక నిమజ్జనం చేయడం అత్యంత శ్రేష్టమని అనాదీగా పాటిస్తు వస్తున్నారు.
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