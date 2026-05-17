/Dhanalakshmi Rajayogam: మే 18 నుంచి ధనలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, అదృష్టం!

Dhanalakshmi Rajayogam Effect On Zodiac: మే 18వ తేదీ నుంచి ధనలక్ష్మి రాజయోగం ప్రారంభం కాబోతోంది. మిథున రాశిలో గురు గ్రహం శుక్ర గ్రహ కలయిక కారణంగా ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది.. ఈ యోగంతో ద్వాదశరాశుల వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించే ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఎందుకంటే ఇది అన్ని శక్తివంతమైన రాజయోగాల్లో చాలా శుభ్రమైనదిగా భావిస్తారు. మే 18వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తిలో పురోగతితో పాటు భారీ ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ధనలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావంతో మే 18 నుంచి కొన్ని రాశుల వారు తప్పకుండా ధనవంతులవుతారట. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి తప్పకుండా పరిష్కారం కూడా కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా తీవ్ర దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి తప్పకుండా ఈ సమయంలో వాటి నుంచి విముక్తి లభించి.. మానసికంగా చాలా వరకు మెరుగుపడతారు. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కూడా పరిష్కారం లభించబోతోంది.
ఈ రాశులవారికి పండగే..
మేష రాశి
ధనలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా మేషరాశి వారికి అనేక విధాలుగా అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది.. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా పెద్ద పురోగతి లభించడమే కాకుండా ఆఫీసుల్లో పనులు సజావుగా సాగుతాయి. మీకు నచ్చిన వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం కూడా నెలకొంటుంది. ఈ వారం ఆదాయం కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతుంది.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. ముఖ్యంగా ఈ వారం ప్రారంభంలోనే ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల నుంచి ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. ఏదైనా ప్రభుత్వ పని నిలిచిపోయి ఉంటే.. తప్పకుండా ఈ సమయంలో పూర్తవుతుంది. దీంతోపాటు కార్యాలయంలో మీకు ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వృత్తి జీవితంలో గొప్ప పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఇంటి సంబంధిత సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో గొప్ప గొప్ప ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వృత్తికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బును కూడా తిరిగి పొందుతారు. పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది అద్భుతమైన శుభసమయంగా మారబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో అనేక విధాలుగా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ఈ వారం ప్రారంభంలోనే సుదూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వృత్తి జీవితం ఎంతో లాభదాయకంగా మారబోతోంది. కొత్త కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. అంతేకాకుండా ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ పనులన్నీ సమయానికి పూర్తిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook