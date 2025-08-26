DhanaLakshmi Yogam: అంగారకుడి ధనలక్ష్మి రాజయోగం.. ఆగస్టు 26 నుంచి ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్..

DhanaLakshmi Yogam Effect On Zodiac Telugu: ఆగస్టు 26వ తేదీ చాలా ప్రత్యేకమైన భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే చంద్రుడు కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే, ఈ గ్రహం కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరించే మంగళవారం సంచారం చేసింది. దీనివల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన ధనలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది.. అలాగే ఇదే సమయంలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కూడా జరిగింది. దీని కారణంగా లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడ్డాయి. మంగళవారం ఈ రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు జీవితంలో ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు.. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా ఎంతో సులభంగా చేస్తారు.. అలాగే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం వల్ల జీవితంలో పరిస్థితులు కూడా పూర్తిగా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఈ ధనలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్న రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి..
మకర రాశి
ధనలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల ఈ మంగళవారం నుంచి మకర రాశి వారికి అదృష్టం చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు ఊపొందుకునే అవకాశాలున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే గతంలో ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరు కొన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే సంపద కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఖర్చులు కూడా తగ్గుతూ వస్తాయి. చదువుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా విద్యార్థులకు ఈ సమయంలో తొలగిపోబోతున్నాయి. తల్లిదండ్రుల సపోర్టుతో ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుండబోతోంది.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ మంగళవారం నుంచి మంచి రోజులు ప్రారంభం కాబోతున్న ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల్లో అనుకున్న లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు విస్తరించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వీరు ఈ సమయంలో శత్రువులపై విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందంతోపాటు శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత మధురంగా మారతాయి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఈ మంగళవారం నుంచి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వీరికి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఘననీయమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సమాజంలో వీరికి గౌరవంతో పాటు అనుకున్న లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా పెరిగి జీవితంలో అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా సంబంధాలు మరింత బలంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే సౌకర్యాలు కూడా చాలావరకు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి మంగళవారం చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ఈరోజు నుంచి మీరు కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరు వ్యాపారాలపరంగా ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. ఆస్తి సంబంధిత విషయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఎలాంటి పనులు చేసిన విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొన్ని రకాల ఒప్పందాలు కూడా చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. వీరు మానసిక ఆనందాన్నితో ఈ సమయంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి