English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Dhanurmasam: ధనుర్మాసం అందులోను రేపు శ్రవణా నక్షత్రం.. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇలా పూజిస్తే జీవితంలో తిరుగులేని రాజభోగాలు..

Dhanurmasam: ధనుర్మాసం అందులోను రేపు శ్రవణా నక్షత్రం.. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇలా పూజిస్తే జీవితంలో తిరుగులేని రాజభోగాలు..

Dhanurmasam lord vishnu puja: ధనుర్మాసంలో విష్ణు భగవానుడ్ని ఎంతో భక్తితో కొలుచుకుంటారు. అయితే ధనుర్మాసంవేళ రేపు అంటే 23 వ తేదీన శ్రవణా నక్షత్రంరానుంది. ఈరోజు శ్రీ మహావిష్ణువును శక్తి కొలది పూజించుకుంటే గొప్ప శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 22, 2025, 10:10 PM IST
  • ధనుర్మాస ఉత్సవాలు..
  • స్వామివారిని అర్చన విధానం..

Trending Photos

Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.
6
Snakes Facts
Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.
Bank Holidays: రేపు సోమవారం బ్యాంకులు బంద్.. కారణమేమిటంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: రేపు సోమవారం బ్యాంకులు బంద్.. కారణమేమిటంటే..?
Gold River: పారే నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ కోసం తెగ ఎగబడుతున్న జనం!
6
gold river
Gold River: పారే నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ కోసం తెగ ఎగబడుతున్న జనం!
Oneplus 15T: వావ్.. వన్‌ప్లస్ కొత్త మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!
5
Oneplus 15T Launch
Oneplus 15T: వావ్.. వన్‌ప్లస్ కొత్త మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!
Dhanurmasam: ధనుర్మాసం అందులోను రేపు శ్రవణా నక్షత్రం.. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇలా పూజిస్తే జీవితంలో తిరుగులేని రాజభోగాలు..

Dhanurmasam 2025 lord vishnu sravana nakshatram puja vidhi: దేశ మంతట కూడా ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ధనుర్మాసంలో విష్ణు ఆలయాల్లో గోదాదేవిని, శ్రీ రంగనాథస్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు సుప్రభాతంకు బదులుగా పాశురాలను స్వామి ముందు  భక్తితో చదువుతారు. అయితే.. తిరుప్పావై పాశురాలను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా నెల రోజుల పాటు భక్తి ప్రపత్తులతో పాశురాలు చదివితే జీవితంలో అనేక ఆటంకాలు దూరమై, గొప్ప యోగాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి శ్రవణా నక్షత్రంలో జన్మించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రేపు అనగా 23 వ తేదీన మనం శ్రవణా నక్షత్రం ఉత్సవాలను జరుపుకుంటాం. ఈరోజున శ్రీ మహా విష్ణువును భక్తితొ కొలుచుకుంటే ఆపదలన్ని తొలగిపోతాయని చెబుతుంటారు. అందుకే మంగళవారంరోజున శ్రీవారి భక్తులు గోదాదేవి, వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీర్వాదం కోసం తులసీ దళాలతో అర్చించుకొవాలి. అంతేకాకుండా.. స్వామివారు అలంకారప్రియుడు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా వివిధ రకాల పూజలు, నూతన వస్త్రాలతో స్వామినిఅలంకరించాలని చెబుతారు.

తమకు శక్తికొలది షోడష ఉపచారాలతో స్వామివారిని పూజించుకొవాలి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి తియ్యనిపదార్థాలు, పండ్లు మొదలైన వాటిని నైవేద్యాలుగా సమర్పించుకొవాలి. ఈ విధంగా చేయడంతో పాటు విష్ణు సహస్రనామాపారాయణం, సత్యనారాయణస్వామి వారి వ్రతం, వెంకటేశ్వరస్వామివారిపూజలు, కేశవ నామాలను స్మరించుకొవడం వల్ల అనేక చెడు ఫలితాలు,ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బైటపడతామని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు.

Read more: Shanidev: ఈ 3 రాశులు 2026లో ధనవంతులు.. శని వల్ల జేబులో అదృష్టం పెట్టుకుని తిరుగుతారు..!

ముఖ్యంగాఈరోజున మనం స్వామివారి అనుగ్రహం కోసం దానధర్మాలు, వ్రతాలు, హోమాలు, స్వామికి కళ్యాణాలు మొదలైనవి చేస్తే వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయంటారు. అందుకే ధనుర్మాసంలో శ్రవణా నక్షత్రం రావడంతో పండితులు చాలా విశేషంగా చెప్తుంటారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lord VishnuDhanurmasamtirumalabalaji devSravana nakshatram

Trending News