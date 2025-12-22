Dhanurmasam: ధనుర్మాసం అందులోను రేపు శ్రవణా నక్షత్రం.. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇలా పూజిస్తే జీవితంలో తిరుగులేని రాజభోగాలు..

Dhanurmasam 2025 lord vishnu sravana nakshatram puja vidhi: దేశ మంతట కూడా ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ధనుర్మాసంలో విష్ణు ఆలయాల్లో గోదాదేవిని, శ్రీ రంగనాథస్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు సుప్రభాతంకు బదులుగా పాశురాలను స్వామి ముందు భక్తితో చదువుతారు. అయితే.. తిరుప్పావై పాశురాలను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా నెల రోజుల పాటు భక్తి ప్రపత్తులతో పాశురాలు చదివితే జీవితంలో అనేక ఆటంకాలు దూరమై, గొప్ప యోగాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి శ్రవణా నక్షత్రంలో జన్మించారు.
రేపు అనగా 23 వ తేదీన మనం శ్రవణా నక్షత్రం ఉత్సవాలను జరుపుకుంటాం. ఈరోజున శ్రీ మహా విష్ణువును భక్తితొ కొలుచుకుంటే ఆపదలన్ని తొలగిపోతాయని చెబుతుంటారు. అందుకే మంగళవారంరోజున శ్రీవారి భక్తులు గోదాదేవి, వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీర్వాదం కోసం తులసీ దళాలతో అర్చించుకొవాలి. అంతేకాకుండా.. స్వామివారు అలంకారప్రియుడు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా వివిధ రకాల పూజలు, నూతన వస్త్రాలతో స్వామినిఅలంకరించాలని చెబుతారు.
తమకు శక్తికొలది షోడష ఉపచారాలతో స్వామివారిని పూజించుకొవాలి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి తియ్యనిపదార్థాలు, పండ్లు మొదలైన వాటిని నైవేద్యాలుగా సమర్పించుకొవాలి. ఈ విధంగా చేయడంతో పాటు విష్ణు సహస్రనామాపారాయణం, సత్యనారాయణస్వామి వారి వ్రతం, వెంకటేశ్వరస్వామివారిపూజలు, కేశవ నామాలను స్మరించుకొవడం వల్ల అనేక చెడు ఫలితాలు,ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బైటపడతామని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు.
ముఖ్యంగాఈరోజున మనం స్వామివారి అనుగ్రహం కోసం దానధర్మాలు, వ్రతాలు, హోమాలు, స్వామికి కళ్యాణాలు మొదలైనవి చేస్తే వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయంటారు. అందుకే ధనుర్మాసంలో శ్రవణా నక్షత్రం రావడంతో పండితులు చాలా విశేషంగా చెప్తుంటారు.
