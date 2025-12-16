English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dhanurmasam: నేటి నుంచి పవిత్రమైన ధనుర్మాసం.. ఈ మాసం విశిష్ఠత ఇదే..

Dhanurmasam: సాధారణంగా కాలాన్ని సూర్య మానం, చంద్రమానం, గురువును అనుసరించి బార్హస్పత్య మానాలున్నాయి. మన దక్షిణాదిలో తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలతో చాంద్రమానాన్ని అనుసరించి పండగలు అవి చేసుకుంటారు. కేరళ, తమిళనాడులో సూర్యామానం అనుసరిస్తారు. ఉత్తరాదిలో బార్హస్పత్య మానాన్ని అనుసరిస్తారు. ఇక సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ఉండే కాలాన్నే ధనుర్మాసంగా పరిగణిస్తారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:13 AM IST

సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అలా ప్రవేశించడాన్ని సంక్రాంతి లేదా సంక్రమణం అంటారు. అలా సూర్యుడు ఒక రాశి చక్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి యేడాది కాలం పడుతుంది. అలా సూర్య భగవాడు.. వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించే కాలాన్నే ధనుస్సు సంక్రమణం లేదా ధనస్సు సంక్రాంతి లేదా ధనుర్మాసంగా పిలవడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఈ ధనుర్మాసం శ్రీ వైష్ణవులకు అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ నెలలో గోదాదేవి 1200 యేళ్ల క్రితం అవతరించిన వైష్ణవ వైతాళికులు పన్నెండు ఆళ్వారులలో ఏకైక మహిళ. ఆళ్వారులు పాడిన నాలాయిర ప్రబంధంలో (4000 పాశురాలు) గోదాదేవి పాడిన 30 పాశురాలకు విశేషప్రాధాన్యం ఉంది.  గోదాదేవి తనని తాను రేపల్లెలో గొల్లభామగా భావించుకుంది.

తమ మధ్యనే తిరుగాడే శ్రీకృష్ణస్వామిని పగలంతా చూస్తున్న సంతోషం , రాత్రివేళ చూడలేని తాపం , తెల్లవారే వేళనే..కన్నులారా చూసి తరించాలన్న తపన, ఆత్రం కలబోసిన భావరాగానురాగాల పారిజాతాల మాలనే తిరుప్పావైగా వచ్చింది. ధనుర్మాస వ్రతం శరణాగతికి ప్రతీక. ఈ మాసంలో ఆండాల్ బాహ్య అనుభవంతో అంతరనుభవంతో ముప్ఫై రోజులు తాదాత్మ్యం చెందుతూ పాశురాలను గానం చేసింది.సత్సంగం వల్ల భగవత్సంగం ప్రాప్తిస్తుందని ఈ పాశురాల గీతమాలిక తిరుప్పావై నిరూపించింది. 

తిరుప్పావైలో ఉన్న మొత్తం పాశురాలు 30. వీటిలో మొదటి అయిదు ఉపోద్ఘాతంప. తిరుప్పావై ప్రాధాన్యతను వివరిస్తాయి. భగవంతునికి చేసే అర్చన మొదలు నివేదన వరకు అన్ని ఉపచారాల్లో ఆడంబరం అవసరం లేదని  చెబుతుంది. ముఖ్యంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడని ఈ పాశురాలు చెబుతాయి. భగవంతుని ఆరాధించటం వల్ల వానలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని, దాంతో  పంటలు నిండుగా పండుతాయి. ఆ విధంగా  దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని వీటిలో ఉంది.

తర్వాతి పది పాశురాల్లో చెలులతో కలిసి శ్రీరంగనాథుని సేవించడానికి గోదాదేవి వెళ్తున్న సన్నివేశాలు వర్ణితమై ఉంటాయి. పదిహేను నుంచి ఇరవయ్యో పాశురం వరకు గోదాదేవి చెలులతో కలిసి దేవాలయానికి వెళ్లిన విషయాలు , అక్కడి శిల్పసౌందర్యాల వర్ణనలు  ఉంటాయి. రంగనాథునికి సుప్రభాతం పాడటం మొదలైనవి ఉంటాయి. కృష్ణుడి అష్టభార్యల్లో ఒకరైన నీలాదేవి ప్రార్థన కూడా ఈ పాశురాల్లోనే ఉంటుంది.

చివరి తొమ్మిది పాశురాలు పూర్తిగా భగవంతుడి విలాసాన్ని ప్రకటిస్తాయి. నిష్కల్మష హృదయంతో తన హృదయాన్ని రంగనాథుడికి అర్పించుకుంటుంది గోదాదేవి. చివరి పాశురంలో ఫలశృతి చెబుతూ ఎవరైతే ఈ పాశురాలు ఎవరైతే గానం చేస్తారో వారికి భగవంతుడి అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుందని చెబుతుంది.మొత్తంగా ఈ ధనుర్మాసం ముప్పై రోజులు ముప్పై పాశురాలు చదువుతారు. చివరి రోజైన భోగి నాడు.. గోదా దేవి, శ్రీవారి కళ్యాణం జరిపించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ మాసంలో వచ్చే మార్గశిర శుక్ల ఏకాదశి కానీ.. పుష్య మాస శుక్ల ఏకాదశి రోజున వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కటి ఏకాదశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజు వైష్ణవ ఆలయాలు కిటకిటలాడుతుంటాయి. ఆ రోజు స్వామి దర్శనం చేసుకుంటే కైవల్య ప్రాప్తి కలుగుతుందని పండితులు చెబుతున్న మాట. 

