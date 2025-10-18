English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bhai dooj 2025 Date: భాయ్ దుజ్ ఎప్పుడు..?. విశిష్టత..?.. ఈసారి భగీనీ హస్త భోజనంకు శుభసమయం ఏంటంటే..?

Bhagini Hastha bhojanam 2025: భగీని హస్త భోజనం పండగ వెనుకాల అనేక పురాణ కాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఈరోజున తప్పకుండా చెల్లలు లేదా అక్కలతో వండించుకున్న పదార్థం తింటే.. వారికి మంచి జరుగుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. ఈసారి అక్టోబర్ 23న భాయ్ దూజ్ ను జరుపుకోబోతున్నాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 18, 2025, 10:53 PM IST
  • భగీనీ హస్త భోజనం విశిష్టత..
  • నియమాలు పాటించాలంటున్న పండితులు..

Diwali 2025 When is Bhai dooj bhagini: మనం అనాదీగా జరుపుకునే ప్రతి పండగ వెనకాల అనేక ఇతిహసాలు, గొప్ప కారణాలు, మంచి సంప్రదాయాలు దాగి ఉంటాయని పండితులు చెబుతుంటారు.  ప్రస్తుతం దేశ మంత కూడా దీపావళి ఉత్సవాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. దీంతో ఇల్లంతా పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది. అయితే..దీపావళి తర్వాత భగీని హస్త భోజనం పండగను జరుపుకుంటారు. దీన్ని ఉత్తరాదిన భాయ్ దూజ్ అని పిలుచుకుంటారు.

అసలు భగీనీహస్త భోజనం పండగ వెనుకాల అసలు స్టోరీ తెలుసుకుందాం. యముడి సోదరి యమున. తన పెళ్లైన తర్వాత ఎన్నిసార్లు అన్నను ఇంటికి భోజనంకు రమ్మన్న రాడు. యముడు.. ప్రాణుల పాపపుణ్యాలు విచారించి వారిని శిక్షించడంలో బిజీగా ఉంటాడు.  దీంతో యమును ఒకింత నిరుత్సాహంకు గురౌతుంది. అయితే.. మార్కండెయుడి ప్రాణాలు తీయడానికి యముడు వచ్చి.. యమపాశం వదులుతాడు.

మార్కండెయేడు శివుడ్ని శరణు జోచ్చిన కూడా యమపాశం విడువడంతో.. శివయ్య ఆగ్రహంకు గురై.. త్రిశులంను వదులుతాడు.దీంతో యముడు ప్రాణభయంతో యమును ఇంటికి వెళ్తాడు.ఇంటికి వచ్చిన అన్నకు ఆహ్వనించి, కడుపు నిండా భోజనం పెడుతుంది. దీంతో యముడు తనకు కల్గిన ఆపద మర్చిపోతాడు.

అన్న చెల్లెలి అనుబంధాన్ని చూసిన శివయ్య.. భోజనం చేసేవారిని సంహరించరాదని తిరిగి వెళ్లిపోతాడు. తన సోదరి వల్ల తనకు కల్గిన ఆపద తప్పిపొవడంతో యముడు పొంగిపోతాడు. ఒక వైపు మార్కెండేయుడి ప్రాణాలు నిలవడంతో పాటు, యమున కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది.ఈ క్రమంలో శివుడ్ని మరల యముడు శరుణు వేడతాడు.

అప్పటి నుంచి కార్తీక శుద్ద విదియ రోజు ఎవరైన తమ సోదరి ఇంటికి వెళ్లి వారిచేత్తో వండిన పదార్థాలు తింటారో వారికి అపమృత్యు దోషం కలగకుండా ఉండేలాగా శివుడు వరం ఇచ్చాడంట.

Read more: Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం ఎప్పటి నుంచి..?.. విశిష్టత..?.. కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే..?

దీంతో అప్పటి నుంచి అనాదీగా తమ సోదరి ఇంటికి అన్నదమ్ములు భోజనాలకు వెళ్లడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అదే విధంగా తమ అక్కాచెల్లెమ్మలకు సోదరులు కానుకలు కూడా ఇస్తారు. అయితే..ఈ సారి మనం భాయ్ దూజ్ ను.. అక్టోబర్ 23న జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ రోజున ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు.. మరల సాయంత్రం 4 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు శుభసమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.

 

