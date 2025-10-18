Bhai dooj 2025 Date: భాయ్ దుజ్ ఎప్పుడు..?. విశిష్టత..?.. ఈసారి భగీనీ హస్త భోజనంకు శుభసమయం ఏంటంటే..?

Diwali 2025 When is Bhai dooj bhagini: మనం అనాదీగా జరుపుకునే ప్రతి పండగ వెనకాల అనేక ఇతిహసాలు, గొప్ప కారణాలు, మంచి సంప్రదాయాలు దాగి ఉంటాయని పండితులు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం దేశ మంత కూడా దీపావళి ఉత్సవాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. దీంతో ఇల్లంతా పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది. అయితే..దీపావళి తర్వాత భగీని హస్త భోజనం పండగను జరుపుకుంటారు. దీన్ని ఉత్తరాదిన భాయ్ దూజ్ అని పిలుచుకుంటారు.
అసలు భగీనీహస్త భోజనం పండగ వెనుకాల అసలు స్టోరీ తెలుసుకుందాం. యముడి సోదరి యమున. తన పెళ్లైన తర్వాత ఎన్నిసార్లు అన్నను ఇంటికి భోజనంకు రమ్మన్న రాడు. యముడు.. ప్రాణుల పాపపుణ్యాలు విచారించి వారిని శిక్షించడంలో బిజీగా ఉంటాడు. దీంతో యమును ఒకింత నిరుత్సాహంకు గురౌతుంది. అయితే.. మార్కండెయుడి ప్రాణాలు తీయడానికి యముడు వచ్చి.. యమపాశం వదులుతాడు.
మార్కండెయేడు శివుడ్ని శరణు జోచ్చిన కూడా యమపాశం విడువడంతో.. శివయ్య ఆగ్రహంకు గురై.. త్రిశులంను వదులుతాడు.దీంతో యముడు ప్రాణభయంతో యమును ఇంటికి వెళ్తాడు.ఇంటికి వచ్చిన అన్నకు ఆహ్వనించి, కడుపు నిండా భోజనం పెడుతుంది. దీంతో యముడు తనకు కల్గిన ఆపద మర్చిపోతాడు.
అన్న చెల్లెలి అనుబంధాన్ని చూసిన శివయ్య.. భోజనం చేసేవారిని సంహరించరాదని తిరిగి వెళ్లిపోతాడు. తన సోదరి వల్ల తనకు కల్గిన ఆపద తప్పిపొవడంతో యముడు పొంగిపోతాడు. ఒక వైపు మార్కెండేయుడి ప్రాణాలు నిలవడంతో పాటు, యమున కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది.ఈ క్రమంలో శివుడ్ని మరల యముడు శరుణు వేడతాడు.
అప్పటి నుంచి కార్తీక శుద్ద విదియ రోజు ఎవరైన తమ సోదరి ఇంటికి వెళ్లి వారిచేత్తో వండిన పదార్థాలు తింటారో వారికి అపమృత్యు దోషం కలగకుండా ఉండేలాగా శివుడు వరం ఇచ్చాడంట.
Read more: Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం ఎప్పటి నుంచి..?.. విశిష్టత..?.. కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే..?
దీంతో అప్పటి నుంచి అనాదీగా తమ సోదరి ఇంటికి అన్నదమ్ములు భోజనాలకు వెళ్లడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అదే విధంగా తమ అక్కాచెల్లెమ్మలకు సోదరులు కానుకలు కూడా ఇస్తారు. అయితే..ఈ సారి మనం భాయ్ దూజ్ ను.. అక్టోబర్ 23న జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ రోజున ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు.. మరల సాయంత్రం 4 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు శుభసమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.