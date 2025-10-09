English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Diwali 2025: ఈ యేడాది దీపావళి ఏ రోజు జరుపుకోవాలి..? శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..!

Diwali 2025: ఈ యేడాది దీపావళి ఏ రోజు జరుపుకోవాలి..? శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..!

Diwali 2025: మన దేశ ప్రజలు దసరా తర్వాత దీపావళిని ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈ రెండు పండగలు కూడా తన హిందూ కాలండర్ ప్రకారం.. 7వ మాసమైన ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ సారి దీపావళి పండగపై ఓ సందిగ్ధత నెలకొంది. ఈ పండగ ఏ రోజున జరుపుకోవాలి ? పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే.. ?

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 02:05 PM IST

Diwali 2025: ఈ యేడాది దీపావళి ఏ రోజు జరుపుకోవాలి..? శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..!

Diwali 2025: ఆశ్వయుజ మాస ప్రారంభమైన మొదటి రోజైన పాడ్యమి నుంచి దశమి వరకు దసరా నవరాత్రులతో పాటు విజయ దశమిని ఘనంగా జరుపుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇదే మాసంలో చివరి రోజైన ఆశ్వయుజ మాసం చివరి రోజైన అమావాస్య రోజున దీపావళిని జరుపుకుంటాము. సాధారణంగా అన్ని పండగలను సూర్యోదయం పూట ఏ తిథి ఉంటుందో ఆ రోజున పండగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. కానీ మహా శివరాత్రి,గణేష చతుర్ధి, కృష్ణాష్టమి, దీపావళి పండగలకు జరుపుకోవడానికి ప్రత్యేక నియమ నిబంధనలున్నాయి. 

అమావాస్య తిథి ప్రదోశ కాలంతో పాటు  అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఉండాలనేది నియమం. ఈ యేడాది అక్టోబర్ 20వ తేదినే నరక చతుర్దశితో పాటు దీపావళి  పండగను జరుపుకోవాలి. ఈ పండగ విశిష్ఠతపై కాశీ విద్వత్ పరిషత్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీపావళి పండుగను అక్టోబర్ 20వ తేదీన జరుపుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. పూర్తి ప్రదోష కాలం సాయంత్రం 5.46 నుంచి రాత్రి 8.18 గంటలకు ఉండటంతో ఆ రోజున దివ్వెల పండగ దీపావళి జరుపుకోవాలని చెబుతుంది. 

సాధారణంగా ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున స్వాతి నక్షత్రంతో కూడి వస్తోంది. ఈ సారి మాత్రం సోమవారం.. చతుర్దశి తర్వాత సాయంత్రం అమావాస్య తిథి రోజున హస్త నక్షత్రం రాత్రి 8 గంటల వరకు ఉంది. ఆ తర్వాత చిత్ర నక్షత్రం ప్రవేశిస్తోంది. ఇక తొలిసారి కేదారేశ్వర వత్రం చేసుకునేవాళ్లు.. కార్తీక మాసం ప్రతిపథ రోజున స్వాతి నక్షత్రం కూడి ఉంది. ఆ రోజున ఈ వ్రతం మొదటిసారి చేసేవాళ్లు ఆచరించాలనేది శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. దీపావళి మొత్తం ఐదు రోజుల పండగ. దీపావళి రెండు రోజుల ముందు ధన త్రయోదశి.. ఆ తర్వాత నరక చతుర్దశి, దీపావళి,  ఆ తర్వాత  బలి పాడ్యమి, యమ విదియ ఉంటుంది. యమ విదియను ఉత్తర భారతీయులు భాయ్ దూజ్ గా ఆచరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

diwali puja muhuratdiwali 2025 muhuratDeepawalidiwali muhurat tradingdiwali 2025 puja muhurat

