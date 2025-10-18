English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Diwali 2025: దీపావళి రోజున ఈ వస్తువులు కొంటే దెబ్బకు కోటీశ్వరులు కావడం ఖాయం.. పండితులు చెబుతున్న మాట ఇదే..

Diwali 2025: దీపావళి రోజున ఈ వస్తువులు కొంటే దెబ్బకు కోటీశ్వరులు కావడం ఖాయం.. పండితులు చెబుతున్న మాట ఇదే..

Diwali 2025: మన ధర్మ శాస్త్రంలో ఒక్కో వస్తువు కొనడానికి కొన్ని రోజులు, తిథులున్నాయి. అలాగే అత్యంత పవిత్రంగా భావించే దీపావళి రోజున కొన్ని రకాల వస్తువులు కొంటే కోటీశ్వరులు కావడం ఖాయం అని పండితులు ధర్మ శాస్త్రంలోని అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 05:05 AM IST

Diwali 2025: దీపావళి రోజున ఈ వస్తువులు కొంటే దెబ్బకు కోటీశ్వరులు కావడం ఖాయం.. పండితులు చెబుతున్న మాట ఇదే..

Diwali 2025:దీపావళి రోజు 10 విలువైన ఈ వస్తువును కొనుగోలు చేస్తే, మీ అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. మీ ఇల్లు  బంగారంగా మారుతుంది.  దీపావళి రెండు రోజుల ముంద ధన త్రయోదశిగా..ఆ పై  నరక చతుర్దశిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది.  ఈసారి ధన త్రయోదశి అక్టోబర్ 18న జరుపుకుంటున్నారు. ఈ రోజున కొన్ని వస్తువులను కొనాలని శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది. బంగారం,  వెండి కొంటే లక్ష్మి ప్రసన్నురాలవుతుందని శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.  కానీ బంగారం మరియు వెండి ప్రస్తుత ధరను చూస్తే, వాటిని కొనడం సామాన్యులకు సాధ్యమయ్యే పనికాదు. 

కాబట్టి, మీరు బంగారం, వెండి కాకుండా కొన్ని వస్తువులను కొంటే, మహాలక్ష్మి మన అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుందట. అంతేకాదు మన జీవితాన్ని బంగారు మయంగా  మారుస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతుంది. మీరు కేవలం 10 రూపాయల విలువైన ఏ వస్తువును కొనుగోలు చేసిన వారిపై లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వీరిపై సదా ఉంటుందట. 

చీపురు: చీపురును లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగా, ధనత్రయోదశి రోజున చీపురులను కొనుగోలు చేయడం వలన ఇంట్లోలక్ష్మీ దేవి తాండవం చేస్తుందట. చీపురులాగే, ధన త్రయోదశి రోజున ఉప్పు కొనడం కూడా శుభ ప్రదమని శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.  జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఈ రోజున ఉప్పు కొనాలి. ఈ రోజున ఉప్పు కొంటే ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు స్థిరపడతాయి. జీవితంలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఉండదట. 

ఇంటి తూర్పు, ఉత్తర మూలల్లో ఒక గాజు పాత్రలో కొంత ఉప్పును ఉంచడం వల్ల ఇంటి పేదరికం తొలగిపోతుందట. అంతే కాదు, డబ్బు రాకకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయట. ఈ రోజున, ముఖ్యంగా ఉప్పు కలిపిన నీటితో ఇంటిని తుడవడం వలన ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉండనున్నాయి. ఇది ఇంట్లోని ప్రతికూలతను తొలగిస్తుందట. సానుకూల శక్తిని స్థిరపరుస్తుంది. ఉప్పు శుక్రుడు, చంద్రుడికి ప్రతీక.  
ఈ సందర్భంలో, ఇనుము, ఉక్కు పాత్రలో ఉప్పును ఉంచవద్దు. అలా చేయడం వల్ల చంద్రుడు, శనిదేవుడు కలిసి కుటుంబ సభ్యులపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతారట. ఉప్పును గాజు పాత్రలో ఉంచాలని అంటారు. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన వ్యాసం సాధారణ సమాచారం, ధర్మ శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విషయాన్ని ప్రస్తావించాము. ZEE NEWS ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

