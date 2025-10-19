English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Diwali Festival: పితృ దోషాలు పీడిస్తున్నాయా..?.. దీపావళిరోజు ఇలా చేస్తే భారీ సంపదల వర్షంతో పాటు, గొప్ప శుభయోగాలు..

Diwali Festival: పితృ దోషాలు పీడిస్తున్నాయా..?.. దీపావళిరోజు ఇలా చేస్తే భారీ సంపదల వర్షంతో పాటు, గొప్ప శుభయోగాలు..

Diwali Amavasya pitru dosh remedies:చాలా మంది ఇటీవల పితృ దోషాలతో బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి వారు దీపావళి అమావాస్య రోజున కొన్ని పరిహాలు పాటిస్తే  వాటి నుంచి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:46 PM IST
  • దీపావళి వేళ పరిహారాలు..
  • పూర్వీకుల ఆశీస్సులు లభిస్తాయంటున్న పండితులు..

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..
6
Basic Pay
Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..
Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. మోదీ సర్కార్ నిర్ణయంతో ఫుల్ హ్యాపీ
7
Central Government Pension
Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. మోదీ సర్కార్ నిర్ణయంతో ఫుల్ హ్యాపీ
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
6
Realme P4 Pro Price
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
Diwali Festival: పితృ దోషాలు పీడిస్తున్నాయా..?.. దీపావళిరోజు ఇలా చేస్తే భారీ సంపదల వర్షంతో పాటు, గొప్ప శుభయోగాలు..

Diwali festival 2025 Pitru dosh symptoms and remedies: ముఖ్యంగా చాలా  మంది ఇటీవల కాలంలో జీవితంలో సరైన విధంగా ఎదుగుదల లేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొంత  మందికి పెళ్లిళ్లు సెటిల్ కాక తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. ఇంట్లో తరచుగా గొడవలు, మనశాంతిలోపించడం వంటి ఘటనలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం.అయితే.. వీటిని ముఖ్యంగా పూర్వీకుల శాపాలు, పితృ దోషాలు కారణంగా చెప్తుంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

చనిపోయిన పూర్వీకులకు సరైన విధంగా దహన సంస్కారాలు, శాంతులు, దానాలు చేయకుంటే పూర్వీకులు వారి వారసులపై కోపంతో రగిలిపోతారు. అంతేకాకుండా..  ఎలాగైతే తాము సంపాదించిన ఆస్తుల్ని పిల్లలకు ఇస్తారో.. అదే విధంగా కొన్ని బాధ్యతల్ని తమ తర్వాత వారు బాధ్యతలు నెరవేరుస్తారని భావిస్తారు. ఈ విషయాల్లో కనుక సరైన విధంగా జరక్కపోతే.. వారి ఆత్మకు శాంతి దొరక్క.. ఆత్మ రూపంలో తిరుగుతుంటారని చెబుతారు.

ఇలాంటి వారు వారి వారసులపై కోపంతో వారిని శాపాలు ఇచ్చి, పీడిస్తారు.దీని వల్ల వారి జీవితంలో ఏ విధమైన ఎదుగుదల కూడా ఉండదు.ఈ క్రమంలో మనం అక్టోబర్ 20న దీపావళి జరుపుకోబోతున్నాం. అయితే.. ఈసారి రెండు రోజుల దీపావళిని జరుపుకుంటున్నారు. అమావాస్య సోమవారం మధ్యాహ్నం వస్తుంది. మంగళవారం సూర్యోదయంకు ఉంది. దుకాణాల్లో పూజలు చేసే వారు రాత్రి తిథికి పూజలు చేస్తారు.

కానీ చాలా మంది సూర్యోదయం తిథికి పూజలు చేస్తారు. దీని బట్టి ఈసారి రెండు రోజులపాటు దీపావళిని జరుపుకుంటున్నారు. అయితే.. దీపావళి రోజున పూర్వీకుల శుభాశిస్సుల కోసం కొన్ని పరిహారాలు పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వారికి ఇష్టమైన వస్తువుల దానంతో పాటు, బ్రాహ్మణుడికి భోజనం, వస్త్రదానం, దీపదానంలు చేయాలి.

Read more: Bhai dooj 2025 Date: భాయ్ దుజ్ ఎప్పుడు..?. విశిష్టత..?.. ఈసారి భగీనీ హస్త భోజనంకు శుభసమయం ఏంటంటే..?

అదే విధంగా పూర్వీకులకు చాలా ఇష్టమైన పదార్థాలను చేసి పేద వారికి దానంచేయాలి. అమావాస్య రోజున శ్రాధ్దకర్మాదికాలు చేయాలి. దీనితో పాటు ఆవుకు మంచిగా గ్రాసం పెట్టాలి.   అమావాస్య రోజున ప్రదోష సమయంలో దక్షిణం దిక్కున దీపం వెలిగించి పూర్వీకుల పేర్లు తీసుకుని వారిని వేడుకోవాలి. 

ముఖ్యంగా పూర్వీకులు ఎవరి మీద అయితే వారి మనస్సు ఉంటుందో.. వారిని పిలిచి ఇష్టమైనవి చేసి, వారిని ఫుల్ గా సాటిసై ఫై చేసి, వారి ఆశీర్వాదం పొందాలి. ఇలా చేస్తే మన పూర్వీకులు శాంతించి మంచి శుభయోగాలు కల్గేలా ఆశీస్సులు ఇస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Diwali festivalDiwalipitrudoshPitru Dosh RemediesDiwali celebrations

Trending News