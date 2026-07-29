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అసలైన రుద్రాక్షలను గుర్తించడం ఎలా..! నకిలీ రుద్రాక్షలకు ఇలా చెక్ పెట్టండి..!!

How to Find Original Rudraksha: రుద్రాక్షలు అంటే రుద్రుడి కంటి నుండి జాలు వారిన కన్నీళ్లే రుద్రాక్షలుగా భూమిపై చెట్టుగా మొలిచాయని మన ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో అసలు కంటే నకిలీ రుద్రాక్షలు ఎక్కువగా పుట్టుకొస్తున్నాయి. కొంత మంది వాటిని మనకు అంటగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలైన రుద్రాక్షాలను ఎలా గుర్తించాలి. నిపుణలు ఏం చెబుతున్నారంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:55 AM IST
అసలైన రుద్రాక్షలను గుర్తించడం ఎలా..! నకిలీ రుద్రాక్షలకు ఇలా చెక్ పెట్టండి..!!
Image Credit: Rudraksha (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అసలైన రుద్రాక్షలను గుర్తించడం ఎలా..! నకిలీ రుద్రాక్షలకు ఇలా చెక్ పెట్టండి..!!
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