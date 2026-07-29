/అసలైన రుద్రాక్షలను గుర్తించడం ఎలా..! నకిలీ రుద్రాక్షలకు ఇలా చెక్ పెట్టండి..!!

Fake Rudraksha How to Find: నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అసలైన రుద్రాక్షను గుర్తించడానికి, ముందుగా దాని ముఖ రేఖలను జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సహజంగా పెరిగిన రుద్రాక్షలో పై నుండి కిందికి నిరంతరాయంగా సాగే రేఖలు కనిపిస్తాయి. కృత్రిమంగా చెక్కిన వాటిలో రేఖలు నిటారుగా, లోతుగా లేదా యంత్రంతో చెక్కినట్లుగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది.
నకిలీలతో పాటు అసలైన రుద్రాక్షను ఎలా గుర్తించాలి..?
శివ భక్తులు, ఆస్తికులు ప్రాచీన కాలం నుండి రుద్రాక్షను ధరించే సంప్రదాయం ఉంది. ప్రస్తుతం రోజురోజుకు రుద్రాక్షలను ధరించే సంప్రదాయం ఎక్కువగా పెరుగుతోంది. కానీ ఈ డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని, మార్కెట్లో నకిలీ రుద్రాక్షలు విరివిగా అమ్ముతున్నారు. అందువల్ల, రుద్రాక్షను కొనుగోలు చేసే ముందు అది అసలైనదో, నకిలీదో ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
నిపుణులు అందించిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు..
హిందూ మతంలో రుద్రాక్షను అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. రుద్రాక్షకు శివునికి విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ధ్యానం, మనో ఏకాగ్రత వంటి వాటికి రుద్రాక్ష తోడ్పడుతుందని, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం దీనిని ఎక్కువగా ధరిస్తుంటారు. కానీ మార్కెట్లో ప్లాస్టిక్, చెక్క లేదా కృత్రిమంగా తయారు చేసిన నకిలీ రుద్రాక్షలు విరివిగా లభిస్తున్నాయి. దీనివల్ల, వినియోగదారులు మోసపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ముందుగా రుద్రాక్ష ఉపరితలం లేదా పై భాగాన్ని కూడా తనిఖీ చేయాలి. సహజమైన రుద్రాక్ష ఉపరితలం గరుకుగా, చిన్న చిన్న గడ్డలతో అసమానమైన డిజైన్తో ఉంటుంది. ఒకవేళ అది బాగా పాలిష్ చేయబడి ఉన్నా లేదా ప్లాస్టిక్ లాగా నునుపుగా ఉన్నా, అది నకిలీదని గుర్తించాలి.
మధ్యలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ముందుగా చెక్ చేయాలి. సహజమైన రుద్రాక్షకు మధ్యలో సహజంగా ఏర్పడిన ఒక గొట్టం ఉంటుంది. కొంత మంది వ్యాపారులు ధరించడానికి సులభంగా ఉండేలా దానిని పెద్దివిగా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
నకిలీ రుద్రాక్షను గుర్తించడానికి నీటిలో ముంచే పరీక్షను ప్రధానంగా చేస్తుంటారు. కానీ నిపుణుల ప్రకారం, ఇది పూర్తిగా నమ్మదగిన పరీక్ష కాదు. కొన్ని నకిలీ రుద్రాక్షలు నీటిలో మునిగిపోవచ్చు. ఇవి సహజమైన రుద్రాక్షల ప్రవర్తన కూడా భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అందువల్ల, కేవలం నీటి పరీక్ష ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సరికాదు.
రుద్రాక్ష బరువుతో పాటు గట్టిదనం కూడా ఒక సూచిక. అసలైన రుద్రాక్ష గట్టిగా ఉండి, లోపల బరువుగా ఉన్న భావనను కలిగించదు. మరీ లేతగా ఉన్న లేదా నొక్కినప్పుడు మెత్తగా కనిపించే గింజల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
మార్కెట్లో, ముఖ్యంగా అరుదైన ఏకముఖ లేదా బహుముఖ రుద్రాక్షల పేరుతో నకిలీ ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా అమ్ముడవుతున్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల, ఖరీదైన రుద్రాక్షను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, ధృవీకరణ పత్రం ఉన్న నమ్మకమైన దానిని ఎంచుకోవాలి. నమ్మకమైన విక్రేత నుండే కొనడం శ్రేష్ఠం.
నిపుణుల ప్రకారం, రుద్రాక్షల ప్రామాణికతను నిర్ధారించడానికి అత్యంత నమ్మకమైన పద్ధతి ఎక్స్-రే పరీక్ష. రుద్రాక్ష లోపలి భాగంలోని గింజల గదుల సంఖ్య. బయటి భాగంలోని తలల సంఖ్యతో సమానంగా ఉంటే అది అసలైన రుద్రాక్షగా పరిగణించాలి. ఈ ఎక్స్రే పరీక్ష ఎవరు చేస్తారు. కొన్ని రుద్రాక్ష కేంద్రాల్లో ఇలాంటి పరీక్షలుంటాయి.
పరీక్ష ద్వారా తనిఖీ చేయవచ్చు. ఇది మరింత శాస్త్రీయంగా కచ్చితమైన పద్ధతి అని చెప్పాలి.
దీంతో పాటు, రుద్రాక్షను కొనుగోలు చేసే ముందు దాని మూలాన్ని, ధృవీకరణ పత్రాలను అమ్మేవాళ్ల విశ్వసనీయతను, ఉత్పత్తి వివరాలను తనిఖీ చేయడం అత్యంత ముఖ్యం. తక్కువ ధర ఉందని కొనకూడదు. కొనేముందు నాణ్యతతో పాటు ప్రామాణికతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
ఆధ్యాత్మిక నిపుణుల సూచన..
మొత్తం మీద రుద్రాక్ష ధరించడం అనేది భక్తి, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసానికి ప్రతీక. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. దాని సహజ లక్షణాలను తనిఖీ చేయడం, ధృవీకరించబడిన విక్రేతను ఎంచుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైనది. మోసాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి అవసరమైతే శాస్త్రీయ పరీక్షల సహాయం తీసుకోవడం మరిచిపోవద్దు.
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