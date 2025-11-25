Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు కోటీశ్వరులు కావడాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు..!

Lucky Birth Stars For Boys: జన్మ నక్షత్రం అంటే పుట్టినప్పుడు చంద్రుడు ఉన్న నక్షత్రం. ఇది మన ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు, కష్టించే తీరు డబ్బు సంపాదించే శక్తి ఇలా అన్నింటినీ ప్రభావితం చేస్తుందంటారు. కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవాళ్లకి డబ్బు చాలా సులభంగా వస్తుంది. అలాంటి నక్షత్రాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. ధనిష్ఠ నక్షత్రం
ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టిన అబ్బాయిలు డబ్బుని చాలా ఈజీగా సంపాదిస్తారు. వీళ్లకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిభ ఉంటుంది. చాలా కష్టపడతారు తెలివితో పని చేస్తారు. అందుకే వ్యాపారం, రియల్ ఎస్టేట్, టెక్నాలజీ, పెట్టుబడులు ఇలాంటి రంగాల్లో పెద్ద స్థాయికి ఎదుగుతారు. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్లు దాదాపు అందరూ కోట్లు సంపాదిస్తారు.
2. రోహిణి నక్షత్రం
రోహిణి నక్షత్రం వాళ్లకి లక్ష్యం చేరుకోవాలనే తపన ఎక్కువ. డబ్బు ఎలా వస్తుందో ముందే ప్లాన్ చేస్తారు. ఏ పని మొదలైనా దాన్ని పెద్దగా తయారు చేయగలరు. వ్యవసాయం, వ్యాపారం, మీడియా రంగాల్లో బాగా సంపాదిస్తారు. చంద్రుడు ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి కాబట్టి వాళ్ల జీవితం మొత్తం వెలుగుల్లోనే ఉంటుంది.
3. శ్రవణ నక్షత్రం
శ్రవణ నక్షత్రంలో పుట్టినవాళ్లకి ప్రణాళిక బలంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ దీర్ఘకాలికంగా ఆలోచిస్తారు. వీరు మేనేజ్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, విద్య, బ్యూరోక్రసీ వంటి రంగాల్లో చాలా ఎత్తుకి ఎదుగుతారు. డబ్బు కూడా బాగా వస్తుంది.
4. పూర్వ ఫాల్గుని నక్షత్రం
పూర్వ ఫాల్గుని నక్షత్రం వాళ్లకి డబ్బు పెరగడానికి మంచి అదృష్టం ఉంటుంది. ఫిల్మ్, క్రియేటివ్, బిజినెస్, హోటల్, డిజైన్ రంగాల్లో పెద్ద రేంజ్ కి వెళ్తారు. సంపదతో పాటు ప్రతిష్ఠ కూడా పెరుగుతుంది. వీరు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఏ మాత్రం వెనకాడరు. ఈ లక్ష్యం కారణంగానే మంచి స్థాయికి వెళ్లి డబ్బు ఎక్కువగా సంపాదించగలరు.
5. పుష్య నక్షత్రం
పుష్య నక్షత్రాన్ని నేరుగా ధన నక్షత్రం అంటారు. ఇందులో పుట్టినవాళ్లు ఎంత చిన్నగా మొదలైనా చివరికి పెద్ద వ్యాపారవేత్తలవుతారు. డబ్బు, భూములు, ఇల్లు ఇలా స్థిరాస్తులు బాగా పెరుగుతాయి. క్రమశిక్షణ, శ్రద్ధ రెండూ ఎక్కువ కాబట్టి వచ్చిన అవకాశం జారవిడుచుకోరు. అందుకే చాలా డబ్బు సంపాదిస్తారు.
6. ఉత్తరాషాడ, ఉత్తరాభాద్రపడ నక్షత్రాలు
ఉత్తరాషాడ, ఉత్తరాభాద్రపడ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు ముప్పై ఏళ్లు నిండకముందే సంపన్నులవుతారు. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేస్తారు. డబ్బుని సహజంగానే ఆకర్షిస్తారు. స్థిరాస్తులు కూడా బాగా సమకూరుతాయి. ఈ అన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవాళ్లు తమ కష్టం, తెలివి, అదృష్టం కలిసి జీవితంలో ఆర్థికంగా చాలా బలంగా నిలుస్తారు.
