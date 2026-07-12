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కలలో బంగారం, తెలుపు వస్తువులు, దేవుడు కనిపిస్తే నిజంగానే అదృష్టమా?

Dream Astrology: నిద్రలో వచ్చే ప్రతి కలకూ ఒక అర్థం ఉంటుందా? స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం.. కలలో తెల్లటి వస్తువులు, దుస్తులు కనిపిస్తే జీవితంలో ఎలాంటి సానుకూల మార్పులు వస్తాయి? బంగారం, వెండి, ఆభరణాలు కలలోకి వస్తే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:40 AM IST
కలలో బంగారం, తెలుపు వస్తువులు, దేవుడు కనిపిస్తే నిజంగానే అదృష్టమా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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