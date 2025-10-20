English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Aditya Mangal Raja Yoga: దీపావళి వారంలో ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి మహా ధనయోగం.. డబ్బే, డబ్బు!

Aditya Mangal Raja Yoga: దీపావళి వారంలో ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి మహా ధనయోగం.. డబ్బే, డబ్బు!

Aditya Mangal Raja Yoga Effect On Zodiac: చాలా ఏళ్ల తర్వాత దీపావళి వారంలో ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీపావళి వారం మొత్తం విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 20, 2025, 10:23 AM IST

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
6
Realme P4 Pro Price
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?
6
Bigg Boss 9
Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
6
Gold
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
Aditya Mangal Raja Yoga: దీపావళి వారంలో ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి మహా ధనయోగం.. డబ్బే, డబ్బు!

Aditya Mangal Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: దీపావళి వారం చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయడమే కాకుండా.. సంయోగాలు కూడా జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు ఈ సమయంలో నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాయి. దీని కారణంగానే ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగాన్ని ఎంతో ప్రత్యేకమైన శుభయోగంగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన శుభయోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై నేరుగా ప్రత్యక్షమైన ప్రభావం పడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం సూర్యుడితో పాటు కుజుడి కలయిక తులా రాశిలో జరగడం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు బలానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అలాగే అదృష్టం కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతోపాటు పెద్ద పెద్ద ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా ఊహించని విజయాల సాధిస్తారు. 

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశి వారికి ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం చాలా వరకు విశేషమైన ప్రయోజనాలను తీసుకొస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయం వీరికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యుల సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలు చేయడం వల్ల ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. వ్యాపారంలో కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త ఆదాయం కూడా ఏర్పడతాయి. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ దీపావళి వారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు విజయవంతంగా ఊహించని పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే కఠినమైన పనులు కూడా సకాలంలో పూర్తిచేసి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఉన్నత అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించి.. వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా మెరుగుపడతాయి. ప్రతి పని ఈ రాశి వారికి ఎంతో సంతృప్తి గానే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతలు పొందగలుగుతారు. ఆశించిన విజయాలు సాధించి జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో వ్యాపారాలు చేసే వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్న వారి కాలం నెరవేరుతుంది. అంతే కాకుండా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత పెట్టుబడులు పెట్టగలుగుతారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఎంత ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా అందరి సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ దీపావళి వారం చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. సోమవారం నుంచి వీరు సోమరితనాన్ని వదులుకొని ఊహించని పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా చాలావరకు పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో పొందాలనుకుంటున్న డబ్బు కూడా పొందుతారు. ప్రాణ స్నేహితుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. స్నేహితులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Aditya Mangal Raja Yoga ZodiacAditya Mangal Raja Yoga EffectMangal Raja Yoga Effect

Trending News