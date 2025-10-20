Aditya Mangal Raja Yoga: దీపావళి వారంలో ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి మహా ధనయోగం.. డబ్బే, డబ్బు!

Aditya Mangal Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: దీపావళి వారం చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయడమే కాకుండా.. సంయోగాలు కూడా జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు ఈ సమయంలో నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాయి. దీని కారణంగానే ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగాన్ని ఎంతో ప్రత్యేకమైన శుభయోగంగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన శుభయోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై నేరుగా ప్రత్యక్షమైన ప్రభావం పడుతుంది.
ముఖ్యంగా ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం సూర్యుడితో పాటు కుజుడి కలయిక తులా రాశిలో జరగడం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు బలానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అలాగే అదృష్టం కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతోపాటు పెద్ద పెద్ద ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా ఊహించని విజయాల సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం చాలా వరకు విశేషమైన ప్రయోజనాలను తీసుకొస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయం వీరికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యుల సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలు చేయడం వల్ల ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. వ్యాపారంలో కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త ఆదాయం కూడా ఏర్పడతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ దీపావళి వారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు విజయవంతంగా ఊహించని పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే కఠినమైన పనులు కూడా సకాలంలో పూర్తిచేసి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఉన్నత అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించి.. వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా మెరుగుపడతాయి. ప్రతి పని ఈ రాశి వారికి ఎంతో సంతృప్తి గానే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతలు పొందగలుగుతారు. ఆశించిన విజయాలు సాధించి జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో వ్యాపారాలు చేసే వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్న వారి కాలం నెరవేరుతుంది. అంతే కాకుండా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత పెట్టుబడులు పెట్టగలుగుతారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఎంత ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా అందరి సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ దీపావళి వారం చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. సోమవారం నుంచి వీరు సోమరితనాన్ని వదులుకొని ఊహించని పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా చాలావరకు పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో పొందాలనుకుంటున్న డబ్బు కూడా పొందుతారు. ప్రాణ స్నేహితుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. స్నేహితులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
