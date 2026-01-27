English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rahu And Mercury Conjunction 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు, బుధుడు కలయిక.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని బిగ్‌ జాక్‌పాట్!

Rahu And Mercury Conjunction 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు, బుధుడు కలయిక.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని బిగ్‌ జాక్‌పాట్!

Rahu And Mercury Conjunction Effect On Zodiac: 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువుతో బుధుడు కుంభరాశిలో కలయిక జరుపబోతున్నాడు. దీనిని ఎంతో అరుదైన శుభ సూచికగా భావిస్తారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా అనుకున్నంత స్థాయిలో డబ్బు సంపాదించుకోగలుగుతారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 27, 2026, 10:35 AM IST

Rahu And Mercury Conjunction 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు, బుధుడు కలయిక.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని బిగ్‌ జాక్‌పాట్!

Rahu And Mercury Conjunction Effect On Zodiac News: ప్రతి గ్రహం ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో తప్పకుండా రాశి మారుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే మొత్తం 12 రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. కొన్ని అరుదైన గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు అనేక రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత రాహువు బుధుల మహా సంయోగం ఏర్పడబోతోంది.. కుంభ రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు గొప్ప సమయాన్ని అనుభవించబోతున్నారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఇంట్లో సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది. అనుకున్న ప్రయోజనాలు కూడా పొందగలుగుతారని వారు అంటున్నారు నిజానికి ఈ సమయంలో అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి ఊహించని జాక్‌పాట్:
మిథున రాశి 
రాహువు, బుధ గ్రహాల కలయిక కారణంగా మిథున రాశి వారి పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి భారీ మొత్తంలో డబ్బు లభిస్తుంది. అలాగే ఎప్పుడు పొందనంత డబ్బును కూడా పొంది.. అద్భుతమైన సంపాదన సొంతం చేసుకుంటారు. పెట్టుబడిదారుల నుంచి ప్రత్యేకమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. ఈ సమయంలో వ్యాపారాలతో పాటు పెద్దపెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు.. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. 

కుంభరాశి 
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు, బుధుడి కలయిక కారణంగా ఈ సమయంలో ఇష్టమైన వారితో అద్భుతమైన క్షణాలు గడిపే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఊహించని డబ్బు పొందడమే కాకుండా.. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా కాస్త ప్రారంభమై.. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యక్తులు ఈ సమయంలో పొదుపు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగా మెరుగుపడి.. భారీ మొత్తంలో ఖర్చు కూడా పెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ సమయంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఊహించని స్థాయిలో అనుకున్న పనులు చేయగలుగుతారు.

మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన క్షణాలు రాబోతున్నాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారడమే కాకుండా ఊహించని స్థాయిలో డబ్బు లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు మునుపాటి కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఈసారి వ్యాపారాల్లో కూడా భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. గతంలో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద ధన లాభాలు పొందడమే కాకుండా అనుకున్న స్థాయిలో డబ్బు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి సమాజంలో అనుకున్నంత స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది..

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

