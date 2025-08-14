English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ardha Kendra Raja Yoga: ఈరోజే అర్థకేంద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మ తిరిగే బెనిఫిట్స్.. ఇక కాసుల వర్షమే..

Ardha Kendra Raja Yoga Effect On Zodiac: ఆగస్టు 14వ తేదీన ఎంతో శక్తివంతమైన అర్థకేంద్ర రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 10:27 AM IST

Ardha Kendra Raja Yoga: ఈరోజే అర్థకేంద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మ తిరిగే బెనిఫిట్స్.. ఇక కాసుల వర్షమే..

Ardha Kendra Raja Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సంపద శ్రేయస్సు ఆనందానికి సూచికగా శుక్రుడిని భావిస్తూ ఉంటారు. అందుకే శుక్ర గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడటంతో పాటు ప్రపంచం తో పాటు దేశాల్లో కూడా కీలక మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఆగస్టు 14వ తేదీన శుక్రుడు, ఇంద్రగ్రహాలు సంయోగం జరిపాయి. దీని కారణంగా ధన కేంద్ర రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఆగస్టు 14వ తేదీన ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 45 డిగ్రీల దూరంలోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగానే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ అరుదైన అర్థకేంద్ర రాజయోగం ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కన్య వృశ్చిక రాశిలో వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి.

కన్యా రాశి 
అర్థకేంద్ర రాజయోగం కారణంగా కన్యా రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టులలో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు లభించి అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే మతపరమైన ఆసక్తితో వీరు తీర్థయాత్రలకు కూడా వెళ్తారు. దీంతోపాటు కొత్త బాధ్యతలు లభించి ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కన్యా రాశి విద్యార్థులకు విద్యపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. 

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన అర్థకేంద్ర రాజయోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా అలా కాలంగా ఉన్న పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే అనుకున్న ప్రణాళికలు కూడా విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు కూడా పెరిగి.. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శాంతిని పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఎప్పటినుంచో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయంలో ఉపశమనం కలగబోతోంది. అలాగే భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా ఆనందంగా ముందుకు సాగుతుంది.

కుంభరాశి 
కుంభ రాశి వారికి అర్థకేంద్ర రాజయోగం కారణంగా బోలేడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా విద్యా వృద్ధి వ్యాపారంపరంగా గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగా మెరుగుపడతాయి. సంపాదన కూడబెట్టి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరగబోతోంది. సామాజిక ప్రతిష్ట పెరిగి అద్భుతమైన పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా కుటుంబ జీవితం సంతోషమయంగా మారుతుంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

