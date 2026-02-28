Holi Lucky Horoscope 2026: హోలీ రోజే బుధాదిత్య, శుక్రాధిత్య రాజయోగాలు.. ఊహించని స్థాయిలో లాభాలు పొందే రాశులు ఇవే..

Holi Lucky Zoidac Telugu: మార్చికి సంబంధించిన పౌర్ణమి మూడవ తేదీన వచ్చింది. దీనినే హోలీకా పౌర్ణమి కూడా అంటారు. పౌర్ణమి తెల్లవారి రోజే హోలీ పండగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే, ఈ పండగకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత సంతరించుకోబోతోంది. ఎందుకంటే సూర్యుడితో పాటు బుధుడి కలయిక కుంభరాశిలో జరిగే.. ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడు శుక్రుడి కలయిక జరిగి ఎంతో ప్రత్యేకమైన శుక్రాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఈ హోలీ పండుగ రోజు నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. ఆర్థికపరమైన లాభాలు కలుగుతాయి. సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పోలిక పౌర్ణమి నుంచి కొన్ని రాశుల వారు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రెండు శక్తివంతమైన రాజయోగాల ప్రభావంతో ఆదాయంతో పాటు విపరీతమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా.. కెరీర్ పరంగా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఐదవ స్థానంలో ఈ రెండు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీనివల్ల తులా రాశి వారికి ప్రేమతో పాటు పిల్లలు, విద్యా సంబంధిత విషయాల్లో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో పిల్లలకు సంబంధించిన అంశాల్లో కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటారు. ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా మెరుగుపడడమే కాకుండా.. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడవచ్చు.. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ఉద్యోగాలు లేదా వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి మెరుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పదోన్నతులు లేదా కొత్త ఒప్పందాల సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని రంగాల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు భారీ మొత్తంలో తిరిగి రాబోతున్నాయి. కుటుంబంలో కూడా ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
బుధాదిత్య, శుక్రాదిత్య రాజయోగాల ప్రాముఖ్యత..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ రెండింటిని చాలా శక్తివంతమైనవి, శుభప్రదమైనవిగా భావిస్తారు. ఈ యోగాలు జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి తెలివితేటలతో పాటు సంపాదన వృత్తిపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆకర్షణ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఘననీయమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే వీరికి ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం పెరగడమే కాకుండా భౌతిక సౌకర్యంతో పాటు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని పొందగలుగుతారు.
