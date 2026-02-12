English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  Budhaditya Raja Yoga 2026: ఫిబ్రవరి 13న బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు!

Budhaditya Raja Yoga 2026: ఫిబ్రవరి 13న బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు!

Budhaditya Raja Yoga 2026 Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన ఎంతో శుభప్రదమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా లభించబోతున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:45 AM IST

Budhaditya Raja Yoga 2026: ఫిబ్రవరి 13న బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు!

Budhaditya Raja Yoga 2026 Effect On Zodiac Telugu: వచ్చే శుక్రవారం ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ చాలా శుభప్రదమైనదిగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సౌరమండల రాజుగా భావించే సూర్యుడు మకర నుంచి కుంభంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. బుధుడు ఇప్పటికే శని పాలించే కుంభరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల శక్తివంతమైన సంయోగం జరగబోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగానే ఎంతో శుభప్రదమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది. 

ముఖ్యంగా బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల దీని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారి తెలివితేటలతో పాటు విద్యాభివృద్ధి ఆర్థిక విషయాలపై పడే అవకాశాలున్నాయి. దీని కారణంగా ఏకకాలంలో మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 13 నుంచి నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఊహించని అదృష్టం కూడా లభించబోతోంది.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం కారణంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీనివల్ల వీరు ఆర్థికంగా మెరుగుపడతారు. అలాగే సామాజిక సంబంధాలు కూడా భారీ మొత్తంలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తోబుట్టుల నుంచి మంచి సపోర్టు పొంది అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. 

మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి తొమ్మిదవ స్థానంలో ఈ బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా ఈ రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు చదువులతో పాటు పోటీ పరీక్షలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఒత్తిడి నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.

సింహరాశి 
సింహరాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలపరంగా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఒపందాలు విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో గౌరవంతో పాటు హోదా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వైవాహిక జీవితం చాలా బాగుంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. 

తులారాశి 
మహారాష్ట్రలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావం అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ప్రేమ జీవితం చాలా సానుకూలంగా మారుతుంది. తెలివితేటలు కూడా చాలా వరకు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల వీరు అనుకోని లాభాలు కూడా పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో వస్తున్న అన్ని రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

