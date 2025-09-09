Budhaditya Yoga: బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌ ప్రారంభం.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం..

Budhaditya Yoga Effect On Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్ 7 ఆదివారం భద్ర పూర్ణిమతో పాటు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం. అలాంటి రోజుకు లక్ష్మీదేవితో పాటు శ్రీ మహా విష్ణువు అధిపతిగా వ్యవహరించాడు. అలాగే చంద్రుడు కుంభరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. ఇక ఇదే సమయంలో సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక కూడా జరిగింది. దీనివల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. గురువు, చంద్రగ్రహాల సంయోగం కారణంగా పవర్ఫుల్ నవపంచమి రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. దీనివల్ల ఆదివారం నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులనుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అదృష్ట రాశులు..
వృషభ రాశి
ఈ ఆదివారం నుంచి వృషభ రాశి వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థిక ప్రణాళికలో కూడా విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబం మరి పూర్వీకుల ఆస్తులపరంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు. వైవాహిక జీవితం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈరోజు నుంచి వీరి జీవితం చాలా బాగుంటుంది. స్నేహితుల నుంచి సహాయ సహకారాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే జీవితంలో ఆనందం కూడా సొంతం చేసుకుంటారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో తెలివితేటలు రెట్టింపు అవుతాయి. అలాగే పనుల్లో అనుభవం కూడా పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. విద్యార్థులకు ఈ సమయంలో దేనికి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా ఎక్కడికైనా ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్నావారికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. అనుకున్న కోరికలు కూడా దేవుడి దయవల్ల ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా వరకు ఎంతో బాగా కొనసాగుతుంది. ప్రత్యర్థులు ఈ సమయంలో ఓడిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. శత్రువు బాధ నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలగబోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడం వల్ల మానసిక ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అనుకున్న దాని కంటే ఎక్కువగానే లాభాలు పొంది ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారాలపరంగా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొన్ని శుభప్రదమైన పనులు కూడా చేసే అవకాశాలున్నాయి. దీర్ఘకాలికంగా కూడా ఊహించని విజయాల సాధిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
ఆదివారం నుంచి ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. భాగస్వామి సపోర్టుతో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపి జీవితంలో ఎన్నడుగు పొందలేని ఆనందాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. దీంతోపాటు గృహ నిర్మాణ రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా సామాజిక పనుల్లో నిమగ్నమైన వ్యక్తులకు ప్రత్యేకమైన బాధ్యతలు లభిస్తాయి.
