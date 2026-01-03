Kuja Effect: కుజుడి డబుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్నాడు!

Kuja Powerful Effect On Zodiac: 2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యింది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలోని ఎంతో శక్తివంతమైన కుజ గ్రహం ఉచ్చస్థితిలో కదలికలు జరపబోతున్నాడు. దీనివల్ల ఈ గ్రహ ప్రభావం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు కాబోతోంది. ఈ సమయంలో అనేక రేట్లు కుజుడు ప్రభావాన్ని చూపడంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కుజుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన రుచక్ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. అయితే మకర సంక్రాంతి సమయంలోనే ఈ యోగం ఏర్పడడం విశేషం. జనవరి 16న ఉదయం నాలుగు గంటలకు కుజుడు ధనస్సు రాశి నుంచి బయలుదేరి నేరుగా మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని అధిపతిగా వ్యవహరించే మకరంలోకి ప్రవేశించడంతో. ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా ఫిబ్రవరి 23 వరకు రుచక్ రాజయోగ ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో జీవితంలో ఊహించని మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.
ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్..
మకర రాశి
కుజుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏర్పడే రుచక్ రాజయోగ ప్రభావం సొంత రాశి వారిపై కూడా పడుతుంది. దీని కారణంగా వీరికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా.. వ్యాపారాలపరంగా లాభాలు కలుగుతాయి. కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించి క్రమశిక్షణతో ముందుకు వెళ్తారు. అలాగే ఇతరుల కంటే వీరు పనులు చాలా బాగా చేయగలుగుతారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో ప్రణాళికలు కూడా బలోపేతం అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.
మేషరాశి
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడి ప్రభావంతో పనుల్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు గలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులతో పాటు మంచి భాగస్వాములను పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా నాయకత్వ లక్షణాలున్న మేష రాశి వారు ఈ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు పొందగలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక రాజకీయ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా వీరు ప్రజల నిర్ణయాలపై కూడా ఆధారపడతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా రుచక్ రాజయోగ ప్రభావంతో అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. చదువుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యలను వచ్చి పూర్తి పరిష్కారం లభిస్తుంది. దీంతో పాటు విద్యార్థులకు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి.
Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ఉన్నత పదవులు పొందగలుగుతారు. కొత్త కొత్త బాధ్యతలతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అఖండ విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా.. కొన్ని రకాల బాధ్యతలు కూడా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook