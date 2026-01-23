Gajakesari Yoga Effect On Zodiac Signs: ఈ రోజే మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష పంచమి తిథి.. అయితే, ఇదే రోజు వసంత పంచమి పండగ తిథి.. కాబట్టి ఈ రోజును సరస్వతి దేవికి అంకితం చేస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చంద్రుడు మీన రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. అయితే, ఈ సమయంలో చంద్రుడు, బృహస్పతి గ్రహాలు 10వ స్థానంలో ఉండబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే ఈ రోజు గజకేశరి యోగం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గజకేశరి యోగం అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో ఒకటిగా భావిస్తారు. దీంతో కెరీర్, సామాజికంగా ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా బుధుడు ఈ సమయంలో శ్రావణ నక్షత్రంలోకి కూడా సంచారం చేస్తాడు. దీంతో శుక్ర, బుధుల కలయిక కూడా జరిగింది.. దీని కారణంగానే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగం కారణంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
ఈ రాశులపై ప్రభావం:
మేషరాశి
గజకేశరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్తో మేష రాశివారికి అనేక రకాల ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి కెరీర్ పరంగా అద్బుతమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఏవైనా పనులు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి, ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుటుంది. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. ఆస్తుల పరంగా ఈ సమయంలో లావాదేవీలు కూడా జరుగుతాయి. దీంతో పాటు ఒప్పందాలు కూడా ఖరారు చేసుకుంటారు.
మిథున రాశి
ఈ శక్తివంతమైన యోగాల ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో పెద్ద పెద్ద బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల ఊహించని స్థాయిలో ఆనందం కూడా లభిస్తుంది. తల్లిదండ్రుల నుంచి లాభాలు కూడా పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
శక్తివంతమైన గజకేశరి రాజయోగంతో కర్కాటక రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో ఊపందుకుంటాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల కెరీర్ పరంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో నైపుణ్యం కూడా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ శుక్రవారం నుంచి వృశ్చిక రాశివారికి విద్యా పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు యాత్రలు కూడా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
