/గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఈ 4 అలవాట్లు మిమ్మల్ని పేదవారిగా మారుస్తాయి.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Garuda Puranam Sukti: గరుడ పురాణం ప్రకారం, కొన్ని అలవాట్లు మిమ్మల్ని క్రమంగా పేదవారిగా మార్చే అవకాశాలున్నాయి. శ్రేయస్సు, సంపద, ఇంట్లో ఆనందం, శాంతిని కాపాడుకోవడానికి, ప్రమాదకరమైన ఈ అలవాట్లను వదిలివేయమని గరుడ పురాణం చెబుతున్న మాట. మీ దినచర్యను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
గరుడ పురాణం కేవలం మరణం, మరణానంతర జీవితం గురించి ఈ పురాణంలో ఉంటుంది. అంతేకాదు మనిషి తన జీవితంలో ఎలా మసులుకోవాలో ఈ పురాణం చెబుతుంది. జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో ఎలా జీవించాలో కూడా వివరిస్తుంది. కొన్ని అలవాట్లు క్రమంగా ఒక వ్యక్తి లేదా మొత్తం కుటుంబం యొక్క ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును దూరం చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పింది. ఈ దురలవాట్లకు దూరం కాకపోతే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి దూరం కావాల్సి ఉంటుంది. మిమ్మల్ని ఆర్థిక సంక్షోభంలో నెట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఇక జీవితంలో స్థిరత్వంతో పాటు మీరు ఆర్ధికంగా మంచి స్థానంలో ఉండాలంటే ఈ అలవాట్లను మానుకోవాలని గరుడ పురాణం సలహా ఇస్తుంది.
ముఖ్య విషయానికొస్తే.. సూర్యోదయం తర్వాత నిద్రపోవడం..
గరుడ పురాణం ప్రకారం, సూర్యోదయం తర్వాత నిద్రపోవడం చాలా అశుభం. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచే వ్యక్తికి సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది. అయితే ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం సోమరితనాన్ని పెంచుతుంది. అంతేకాదు మీలోని సామర్థ్యాన్ని అది తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల అవకాశాలను కోల్పోవడంతో పాటు, డబ్బు సంపాదించే సామర్థ్యంపై ఆ ప్రభావం పడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా ఉదయాన్నే లేచి తమ రోజును ప్రారంభించే వారికి అదృష్టం ఎల్లపుడు వారి వెంటే ఉంటుందని గరుణ పురాణం చెబుతున్న మాట.
ఆహారాన్ని అగౌరవపరచడం..
అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం.. ఆహారాన్ని దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు మన భారతీయులు. గరుడ పురాణం ప్రకారం, ఆహారాన్ని వృధా చేయడం లేదా తేలికగా తీసుకోవడం సంపద నష్టానికి కారణమవుతుంది. అవసరానికి మించి వండటం.. దానిని పారవేయడం లేదా ఆహారం పట్ల కృతజ్ఞత చూపకపోవడం కూడా మీ ఆర్ధిక స్థితిని దిగజార్చేలా చేస్తుంది. అందువల్ల, మీకు అవసరమైనంత మాత్రమే వండుకోండి. ప్రతి ముద్దకు కృతజ్ఞతను తెలియజేయండి. దీనివల్ల ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఆహార కొరత ఉండదు.
ఇంట్లో చిందరవందర మరియు గందరగోళం..
శుభ్రమైన, క్రమబద్ధమైన ఇల్లు సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. గరుడ పురాణం ప్రకారం, ఇంట్లో చిందరవందరగా, చెల్లాచెదురుగా ఉన్న వస్తువులు ఉండకూడదు. మరోవైపు ఇంట్లో ఉపయోగించని వస్తువులను ఉంచడం ప్రతికూల శక్తులకు ఆహ్వానం పలికినట్టే. ఇది ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తుంది. మీ సంపదకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ఇల్లును క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరచుకుంటూ ఉండాలి. అనవసరమైన వస్తువులను తొలగించడం లేదా అవి అవసరమైన వారికి ఇవ్వాలి. దీని వల్ల లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం మీపై సదా ఉంటుంది. అది మీ శ్రేయస్సును కాపాడుతుంది.
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కుటుంబ కలహాలు, మనస్పర్థలు: గరుడ పురాణం ప్రకారం కుటుంబమే గొప్ప సంపద. ఇంట్లో తరచుగా జరిగే గొడవలు, కఠినమైన మాటలు మీపై నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. అంతేకాదు ఆయా పనులు లక్ష్మీదేవికి కోపం తెప్పిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఒకరినొకరు ప్రేమ, గౌరవంతో చూసుకోకపోతే.. ఇంటి శ్రేయస్సు క్షీణిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లో చిన్న చిన్న విషయాలపై వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. అవగాహనతో, సహనంతో పరిష్కారాలను వెతకండి. సామరస్య వాతావరణమే నిజమైన శ్రేయస్సుకు పునాది.
ఈ అలవాట్లను మార్చుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: ఈ నాలుగు అలవాట్లను వదులుకోవడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి తన అదృష్టాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని గరుడ పురాణం స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఉదయాన్నే నిద్రలేవడం, ఆహారాన్ని గౌరవించడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, కుటుంబంలో ప్రేమను కాపాడుకోవడం వంటి మంచి అలవాట్లు క్రమంగా జీవితంలో శ్రేయస్సును తీసుకువస్తాయి. ఈ నియమాలను పాటించేవారి ఇంట్లో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, శాంతి వెల్లి విరుస్తాయి.
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గరుడ పురాణం ప్రకారం, చిన్న అలవాట్లు జీవిత గమనాన్ని మార్చగలవు. చెడు అలవాట్లను వదిలిపెట్టి, సానుకూల జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు వెల్లివిరుస్తాయి. సరైన సమయంలో మార్పులు చేసుకోవడం మీ భవిష్యత్తును ఉజ్వలంగా చేస్తుంది.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో ఇవ్వబడిన సమాచారం పూర్తిగా నిజమైనది. ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. ఈ సమాచారం హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఒకటైన అష్ఠాదశ పురాణాల్లో ఒకటైన గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్న విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. మరింత వివరమైన సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించండి.
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