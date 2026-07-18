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గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఈ 4 అలవాట్లు మిమ్మల్ని పేదవారిగా మారుస్తాయి.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Garuda Puranam: హిందూ పురాణాల ప్రకారం మనకు 18 పురాణాలునున్నాయి. అందులో శ్రీ మహా విష్ణువు సాక్షాత్తు తన వాహనమైన  గరుడితో చెప్పిన పురాణమే ‘గరుడ పురాణం’. ఇందులో మనిషి చనిపోయిన తర్వాత  యమలోకంలో విధించే శిక్షల గురించి ప్రస్తావన ఉంది. ముఖ్యంగా మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తే ధనవంతులం అవుతాము. ఎలాంటి పనుల వల్ల పేదవారికిగా మిగిలే అవకాశాలున్నాయి. తదితర విషయాలన్ని కూడా ఈ పురాణంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి. అలా మనం చేసే కొన్ని పనులు మనల్ని పేదరికంలోకి తీసుకెళతాయని గరుడ పురాణం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:52 AM IST
గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఈ 4 అలవాట్లు మిమ్మల్ని పేదవారిగా మారుస్తాయి.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..
Image Credit: Garuda Puranam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఈ 4 అలవాట్లు మిమ్మల్ని పేదవారిగా మారుస్తాయి.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..
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