/శని దేవుడి నక్షత్రంలో రవి -బృహస్పతి సంచారం.. 4 రాశులకు డబ్బుకు కొదవ ఉండదు..

Ravi Bruhaspathi Sancharam: సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించ బడుతుంది. ప్రస్తుతం, సూర్యుడు శనిదేవుడు నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. అక్కడ గురు గ్రహం ఇప్పటికే ఉంది. గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు జూలై 20వ తేదీ నుండి పుష్యమి నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. పుష్యమి నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు ఉండబోతుంది. సూర్యుడు పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే, గురు గ్రహంతో సంయోగం ఏర్పడింది. సూర్యుడు శనిదేవుడి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించే వరకు ఈ సూర్య-గురు సంయోగం కొనసాగుతుంది. శనిదేవుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో గురు-సూర్య సంయోగం వలన ఏ రాశుల వారికి శుభ సమయం కలగబోతుందో తెలుసుకుందాం.
శనిదేవుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో సూర్యుడు-గురు సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. అందువల్ల, ఈ సంయోగం వృషభ, మిథున, కన్య, మకర రాశుల వారికి ప్రయోజనం లభించనుంది.
శనిదేవుడి నక్షత్రంలో సూర్య-గురు సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి 12 రోజుల్లో సంపద కురుస్తుంది. శనిదేవుడు నక్షత్రంలో సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం వృషభ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుంది. శనీశ్వరుడి నక్షత్రంలో సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం వృషభ రాశి వారికి శుభప్రదంగా పరిగణించ బడుతుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు అదృష్టం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. మీ జీవిత భాగస్వామి మద్దతుతో జీవితంలోని కష్టాలను పరిష్కరించుకోవచ్చు.
మిథున రాశి..
శని దేవుడు నక్షత్రంలో సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం మిథున రాశి వారికి ఎలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. శని దేవుడు నక్షత్రంలో రవి, గురు గ్రహాల సంచారం మిథున రాశి వారికి అనుకూలంగా పరిగణించ బడుతుంది. మీరు ఊహించని ప్రదేశాల నుండి డబ్బు చేతికి అందుతుంది. విజయానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం అవసరం లేదు.
కన్యా రాశి..
శని దేవుడి నక్షత్రంలో సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం కన్యా రాశి వారికి ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. శని దేవుడి నక్షత్రంలో సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం కన్యారాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ప్రేమ జీవితంలో శృంగారం కొనసాగుతుంది. మీ పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలు అందుకుంటారు. మీకు ఒక కొత్త అవకాశం కూడా లభించవచ్చు, దీని ద్వారా డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి..
శనిదేవుడి నక్షత్రంలో రవి, గురు గ్రహాల సంచారం మకరరాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. శని నక్షత్రంలో సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారం మకరరాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. వృత్తిపరమైన అవకాశాలు కూడా బాగుంటాయి. పని చేసే చోట మీ స్నేహితుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు మీ పిల్లల నుంచి ఆశీస్సులను పొందుతారు.
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