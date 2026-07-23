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శని దేవుడి నక్షత్రంలో రవి -బృహస్పతి సంచారం.. 4 రాశులకు డబ్బుకు కొదవ ఉండదు..

Guru Surya Sanchar in Shani Dev Nakshatram: గ్రహ మండలంలో  గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. సూర్యుడు శనిదేవుడు నక్షత్రంలో సంచరించే వరకు సూర్య, గురు గ్రహాల కలయిక కొనసాగుతుంది. కాబట్టి, శనిదేవుడు పుష్య నక్షత్రంలో గురు, సూర్యుల కలయిక వల్ల ఏ రాశుల వారికి మంచి సమయం ఉండబోతుందో  చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:05 AM IST
శని దేవుడి నక్షత్రంలో రవి -బృహస్పతి సంచారం.. 4 రాశులకు డబ్బుకు కొదవ ఉండదు..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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