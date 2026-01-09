English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jupiter And Venus: 150 డిగ్రీల కోణంలోకి బృహస్పతి, శుక్రుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం.. అబ్బబ్బ ఊహించని డబ్బు!

Jupiter And Venus Effect On Zodiac: బృహస్పతి శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 9, 2026, 09:00 AM IST

Jupiter And Venus: 150 డిగ్రీల కోణంలోకి బృహస్పతి, శుక్రుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం.. అబ్బబ్బ ఊహించని డబ్బు!

Jupiter And Venus Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వ్యక్తుల జాతకాల్లో శుక్రుడితో పాటు బృహస్పతి గ్రహాల స్థానం కీలకమైంది గా పరిగణిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కోట్ల సంపాదన పొందగలుగుతారు. అలాగే ఎలాంటి వ్యాపారాలు చేసిన భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తారు. ముఖ్యంగా గురువు అనుగ్రహం ఉంటే పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన శుక్ర, బృహస్పతి గ్రహాలు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా రాబోతున్నాయి. 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జనవరి 9వ తేదీన రాత్రి 11 గంటల సమయంలో శుక్రుడు బృహస్పతి గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో శుభయోగాలు కూడా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా సామాజిక ప్రతిష్ట కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ఆధ్యాత్మికత వైపు కూడా కొన్ని రాశుల వారి మొగ్గు చూపగలుగుతారు. 

మేషరాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యంగా వీరు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందడమే కాకుండా గతంలో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఊబందుకునేలా చేస్తారు. దీంతోపాటు వ్యక్తిగత జీవితం కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు చాలా మధురంగా మారుతాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పులు వచ్చి ధన లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మేష రాశి వారికి శుక్రుడు, బృహస్పతి గ్రహం ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. అద్భుతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకొని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. విద్యాపరంగా కూడా వీరికి ఈ సమయంలో చాలా కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అఖండ విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది.

Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్‌కు 'హాయ్‌' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకి

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బృహస్పతి, శుక్ర గ్రహాల ప్రత్యేకమైన ప్రభావంతో కుటుంబంలో శాంతి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకున్న ఆనందాన్ని పొందడమే కాకుండా సృజనాత్మకంగా ఆలోచించి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే మనస్సు కూడా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై ముచ్చటపడుతుంది. ముఖ్యంగా మానసిక ప్రశాంతత ఈ సమయంలో విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ప్రియమైన వారి సపోర్టు కూడా లభించి ఎంతో ఆనందంగా పనులు చేసుకోగలుగుతారు.

తులారాశి 
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి గ్రహం ప్రభావంతో ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ బలోపేతం అవుతాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులన్నీ లాభదాయకంగా మారవచ్చు. వైవాహిక సంబంధాలు చాలా మధురంగా మారుతాయి. విద్యా జ్ఞానం సంబంధిత రంగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతులు కూడా లభిస్తాయి. ఎప్పటినుంచో మంచి ప్రయోజనాలు పొందాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం గొప్ప గొప్ప అవకాశాలను కల్పిస్తుంది.

Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్‌కు 'హాయ్‌' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకి

