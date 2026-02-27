English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Jupiter Right Path: మార్చి 11న సక్రమ మార్గంలోకి బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బుతో పాటు ఆదాయం!

Jupiter Right Path: మార్చి 11న సక్రమ మార్గంలోకి బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బుతో పాటు ఆదాయం!

Jupiter Right Path Effect On Zodiac: మార్చి 11వ తేదీన  బృహస్పతి మిథున రాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతోంది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇది జరగబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో ఎంతో మేలు జరగబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:19 AM IST

Jupiter Right Path: మార్చి 11న సక్రమ మార్గంలోకి బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బుతో పాటు ఆదాయం!

Jupiter Right Path Effect On Zodiac News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బృహస్పతి గ్రహాన్ని అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాల్లో ఒకటిగా చెప్పుకుంటారు. దీనిని నానంతో పాటు సంపద పిల్లలు వివాహం అదృష్టానికి సూచికగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం బృహస్పతి మిథున రాశిలో తిరోగమన దశలో ఉన్నాడు. ఈ గ్రహం తీరోగమనంలో ఉంటే దాదాపు సంవత్సరం అదే దశలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది మార్చి 11వ తేదీన ఉదయం పూట ఎనిమిది గంటల సమయంలో మిధున రాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతోంది. ఈ గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల మళ్లీ అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ తో పాటు వ్యాపారాలపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోయి.. భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

ఈ రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు:
మేషరాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా.. పదోన్నతులు కూడా పొందే అవకాశాలు. వ్యాపారాలు చాలా వరకు లాభసాటిగా మారుతాయి.  పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడం వల్ల అనుకూలమైన ఫలితాలు పొందుతారు. అలాగే విశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరిగి.. అనుకోని అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా భారీ మొత్తంలో లాభాలు పండగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఉపాధిలో పురోగతి కూడా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో కూడా విపరీతమైన శాంతి నెలకొంటుంది. చదువులపై విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు కొత్త స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. వెడ్డింగ్ లో ఉన్న పనులు కూడా క్రమంగా పూర్తవుతాయి. 

కన్య రాశి 
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. పనుల్లో విజయాలు సాధించడమే కాకుండా మానసికంగా ఆనందాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారాల్లో కూడా లాభాలు పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆధ్వర్యంలో సంబంధాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా కుటుంబంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పాత అసంపూర్ణ పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బృహస్పతి సంచారం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలు రెండు లాభసాటిగా మారుతాయి. సామాజికంగా కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సపోర్టుతో ప్రయాణాలు కూడా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వృత్తి సంబంధిత నిర్ణయాలు కూడా తీసుకొని.. ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

మీన రాశి 
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా ముందుకు సాగుతాయి. పనుల్లో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా శ్రేయస్సు కూడా మెరుగుపడుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కూడా మెరుగుపడి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో చదువుల్లో బాగా రాణించగలుగుతారు.. దీంతోపాటు  జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

