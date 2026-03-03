English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jupiter Transit 2026: మార్చి 11 నుంచి ఈ రాశులవారికి గురుబలం రెట్టింపు.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter Transit 2026: మార్చి 11 నుంచి ఈ రాశులవారికి గురుబలం రెట్టింపు.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter Transit 2026 Effect On Zodiac: మార్చి 11వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల సమయంలో బృహస్పతి గ్రహం ప్రత్యేకమైన కదలికలు జరగబోతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత మిథున రాశిలో ఇది జరగబోతోంది. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 3, 2026, 11:38 AM IST

Jupiter Transit 2026: మార్చి 11 నుంచి ఈ రాశులవారికి గురుబలం రెట్టింపు.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బృహస్పత్రి గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనిని జ్ఞానం పిల్లలు సంపద అదృష్టం డబ్బుకు సూచికగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ఈ గ్రహం గమనం మార్చుకున్న ప్రతిసారి అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే మార్చి 11వ తేదీన ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ఈ గ్రహం తీరుగా మనం చేయబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో బృహస్పతి మిథున రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అలాంటిది ఈ కదలిక కారణంగా ఏర్పడే ప్రభావం మొత్తం మూడు రాశుల ప్రభావితమాతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌ఫాట్:
మేషరాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు గురు గ్రహ సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి.. అలాగే పనుల్లో పురోగతి కూడా సాధ్యమవుతుందని జ్యోతిష్యం తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటారు. అలాగే సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా పించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. పాత సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. ఎప్పటినుంచో దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు కాస్త పరిష్కారం లభించబోతోంది. 

మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి ప్రభావంతో ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టి.. ఉంటే ఇప్పుడు వారి మొత్తంలో లాభాలు తిరిగి వస్తాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో వాటిని విస్తరించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో మంచి సంబంధాలు కొనసాగడమే కాకుండా జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందం లభించబోతోంది. అంతే కాకుండా  శాంతి లభించడమే కాకుండా..అనేక సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా విద్యార్థులు ప్రత్యేక విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కార్యాలయాల్లో నాయకత్వం వహించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.. పరిస్థితులు చాలా అద్భుతంగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోవడమే కాకుండా.. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

